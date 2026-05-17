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García Millán (JM+) vota al abrir los colegios electorales: "Esta provincia no puede esperar"

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El candidato de Jaén Merece Más (JM+) al Parlamento de Andalucía, Luis García Millán, ha ejercido su derecho al voto a las 9.00 horas de la mañana de este domingo, coincidiendo con la apertura exacta de los colegios electorales. "Esta provincia no puede esperar", ha expresado.

El representante de la formación provincialista ha explicado ante los medios que el hecho de acudir a votar a primera hora "no es una casualidad", sino "un mensaje cargado de simbolismo", según ha concretado la formación en una nota.

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"He querido ser el primero en votar porque esta provincia no puede esperar. Tenemos urgencia por empezar a decidir nuestro futuro desde hoy mismo", ha señalado el candidato, manteniendo en todo momento un "escrupuloso respeto" a las limitaciones que marca la legislación electoral para esta jornada, centrando su discurso en la importancia del día para la democracia.

Asimismo, García Millán ha aprovechado su comparecencia a pie de urna para valorar el "inmenso esfuerzo colectivo" de las miles de personas que hacen posible el funcionamiento de las elecciones autonómicas.

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En este sentido, ha trasladado su agradecimiento a todos los componentes de las mesas electorales, así como a las fuerzas de seguridad y al "incansable trabajo" de los apoderados e interventores desplegados por la provincia, quienes velan con dedicación "por la transparencia y el correcto desarrollo del proceso" en toda la geografía jiennense.

Por último, el candidato de Jaén Merece Más ha expresado su deseo de que toda la jornada transcurra con total normalidad, en un ambiente de convivencia y sin incidencias.

Para cerrar su intervención, García Millán ha hecho un fuerte llamamiento a la movilización ciudadana. "Animo a todos los jiennenses a que salgan a ejercer su derecho al voto. Es el momento de que la sociedad hable de forma libre a través de las urnas; la participación es la herramienta más poderosa que tenemos para demostrar que a los jiennenses nos importa el presente y el futuro de nuestra tierra", ha apostillado.

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