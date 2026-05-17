Clifford Luyk, homenajeado en el descanso del Real Madrid-Joventut

Madrid, 17 may (EFE).- Clifford Luyk, jugador durante 16 temporadas y posteriormente entrenador del Real Madrid, ha sido homenajeado en el descanso del encuentro de la jornada 32 de la Liga Endesa que enfrenta en el Movistar Arena al Real Madrid contra el Joventut de Badalona.

Luyk, de 84 años, saltó a la pista en medio de una sonora ovación y, situado en el centro del campo, presenció un vídeo en el que se repasaba toda su trayectoria antes de recibir el escudo del club en forma de trofeo de manos de Felipe Reyes y de Rudy Fernández y de que algunos de sus ex compañeros le entregasen una camiseta enmarcada con el dorsal número 13.

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Durante su trayectoria como pívot en la entidad, Luyk conquistó seis Copas de Europa, tres Copas Intercontinentales, catorce ligas y diez Copas de España. Posteriormente, como técnico, su balance fue de una Recopa, dos ligas y una Copa del Rey. EFE