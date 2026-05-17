Bandera roja en la carrera de MotoGP por un accidente entre Acosta y Márquez

Redacción deportes, 17 may (EFE).- La Dirección de Carrera del Gran Premio de Cataluña de MotoGP ha tenido que mostrar bandera roja por un percance en la curva diez entre los españoles Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26) y Pedro Acosta (KTM RC 16). EFE

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