Valverde: "Queremos irnos con buen sabor de boca, la temporada ha sido difícil"

Bilbao, 16 may (EFE).- Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, subrayó su deseo de despedirse "con buen sabor de boca" y una victoria frente al Celta en el que será su último partido en San Mamés después de una temporada "difícil", sobre todo en la Liga.

"En la Liga no ha sido nuestro mejor año. Seguramente hemos hecho muchas cosas mal y hemos tenido dificultades que no hemos podido superar, pero al mismo tiempo pienso que ojalá que en esos años en los que el Athletic esté mal se pueda oír el himno de la 'Champions' en San Mamés", señaló el técnico en la rueda de prensa previa.

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Valverde, a modo de breve valoración de la temporada, asumió que la semifinal de Copa frente a la Real Sociedad les llegó "en un momento malo" de juego y de lesiones, pero recordó que "solo ha pasado dos veces en este siglo" que el equipo rojiblanco haya jugado la Liga de Campeones.

"También hay que poner esas cosas en valor. A veces se nos olvida porque en el fútbol pasa muy rápido. Hemos pasado situaciones complicadas, pero hemos tenido dos años buenísimos con grandes resultados y este año pues no hemos podido hacerlo por diversas cuestiones. Seguramente nosotros hemos fallado", admitió.

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Valverde, por otro lado, apuntó que después de haber sellado la permanencia de manera matemática la pasada jornada encaran este partido con el objetivo de apurar sus remotas opciones europeas.

"Ahora que ya hemos llegado al primer piso, tenemos que ver si podemos llegar un poco más arriba. Matemáticamente es posible y tenemos que intentarlo. Sé que vamos a tener una disposición extraordinaria, pero enfrente tendremos un rival que también se juega cosas y tiene argumentos como para como para ponernos las cosas difíciles porque es uno de los equipos que mejor juega el fútbol de campeonato", recalcó.

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Valverde, por último, a pesar de reconocer que será un partido "muy especial" a nivel personal y emocionalmente tiene "una parte de oficio" que le hace saber "dónde tengo que estar y lo que tengo que hacer".

"En las otras despedidas que he tenido de San Mamés, de jugador o entrenador, nunca he podido ganar. A ver si mañana lo podemos conseguir, pero no solo por la cuestión sentimental sino también por el año, por nosotros y por la gente, que se vaya con una sonrisa en la boca", deseó. EFE

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ibn/apa