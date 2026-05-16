Espana agencias

Valverde: "Queremos irnos con buen sabor de boca, la temporada ha sido difícil"

Guardar
Google icon

Bilbao, 16 may (EFE).- Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, subrayó su deseo de despedirse "con buen sabor de boca" y una victoria frente al Celta en el que será su último partido en San Mamés después de una temporada "difícil", sobre todo en la Liga.

"En la Liga no ha sido nuestro mejor año. Seguramente hemos hecho muchas cosas mal y hemos tenido dificultades que no hemos podido superar, pero al mismo tiempo pienso que ojalá que en esos años en los que el Athletic esté mal se pueda oír el himno de la 'Champions' en San Mamés", señaló el técnico en la rueda de prensa previa.

PUBLICIDAD

Valverde, a modo de breve valoración de la temporada, asumió que la semifinal de Copa frente a la Real Sociedad les llegó "en un momento malo" de juego y de lesiones, pero recordó que "solo ha pasado dos veces en este siglo" que el equipo rojiblanco haya jugado la Liga de Campeones.

"También hay que poner esas cosas en valor. A veces se nos olvida porque en el fútbol pasa muy rápido. Hemos pasado situaciones complicadas, pero hemos tenido dos años buenísimos con grandes resultados y este año pues no hemos podido hacerlo por diversas cuestiones. Seguramente nosotros hemos fallado", admitió.

PUBLICIDAD

Valverde, por otro lado, apuntó que después de haber sellado la permanencia de manera matemática la pasada jornada encaran este partido con el objetivo de apurar sus remotas opciones europeas.

"Ahora que ya hemos llegado al primer piso, tenemos que ver si podemos llegar un poco más arriba. Matemáticamente es posible y tenemos que intentarlo. Sé que vamos a tener una disposición extraordinaria, pero enfrente tendremos un rival que también se juega cosas y tiene argumentos como para como para ponernos las cosas difíciles porque es uno de los equipos que mejor juega el fútbol de campeonato", recalcó.

Valverde, por último, a pesar de reconocer que será un partido "muy especial" a nivel personal y emocionalmente tiene "una parte de oficio" que le hace saber "dónde tengo que estar y lo que tengo que hacer".

"En las otras despedidas que he tenido de San Mamés, de jugador o entrenador, nunca he podido ganar. A ver si mañana lo podemos conseguir, pero no solo por la cuestión sentimental sino también por el año, por nosotros y por la gente, que se vaya con una sonrisa en la boca", deseó. EFE

ibn/apa

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

12 menores que cogían un vuelo en Bilbao, trasladados al hospital por gastroenteritis leve

Infobae

El guardia civil del crimen de Dolores (Alicante) no tenía denuncias por maltrato

Infobae

1-4. El Málaga da un nuevo paso hacia la promoción de ascenso

Infobae

Las pruebas confirman lesiones musculares de Gayà y Saravia

Infobae

2-1. La Cultural Leonesa se agarra a las matemáticas y frena las aspiraciones del Eibar

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: así pasan los candidatos el sábado de reflexión

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: así pasan los candidatos el sábado de reflexión

Tres policías canadienses son arrestados en Barcelona y Palma de Mallorca tras ser acusados de agresión sexual a una mujer en un taxi

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: Juanma Moreno llama a concentrar el voto porque necesitan “matrícula de honor” y Sánchez pide “coherencia” a los andaluces

El espionaje ruso que amenaza Europa: reclutamiento digital, exmiembros de Wagner, sabotaje físico y ciberataques masivos

Una patrulla para siete pueblos: la Guardia Civil de Albacete se queda sin agentes de Seguridad Ciudadana mientras los delitos crecen

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Muchas personas sufren mobbing en su puesto de trabajo y ni siquiera se dan cuenta”

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Muchas personas sufren mobbing en su puesto de trabajo y ni siquiera se dan cuenta”

Un camionero es despedido acusado de caerse por estar borracho, pero demuestra en el juicio que sufrió un síncope: será recontratado y recibirá 7.000 euros

La Generación Z, la más quemada: ocho de cada diez jóvenes reconocen que el trabajo deteriora su salud mental

España, atrapada en la crisis de la vivienda: faltan casas, la demanda se dispara y el mercado tardará seis décadas en equilibrarse

Esto es lo que cuesta vaciar un piso durante una mudanza: precios reales y trucos para ahorrar dinero

DEPORTES

El precio de una entrada para la final del Mundial 2026 equivale a comprarse casi 5 viviendas en Madrid

El precio de una entrada para la final del Mundial 2026 equivale a comprarse casi 5 viviendas en Madrid

El Consejo Superior de Deportes planta cara a la FIFA y abre la puerta del fútbol federado a los menores migrantes

Monta tu equipo soñado para España: elige los 26 jugadores de la Selección convocados para el Mundial 2026

Las sorpresas de la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: de los seis porteros a los jóvenes futbolistas

Vértigo en el Real Madrid: venta de jugadores, cambio de entrenador y ahora, elecciones