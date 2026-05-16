Las pruebas confirman lesiones musculares de Gayà y Saravia

Valencia, 16 may (EFE).- El lateral izquierdo valenciano José Luis Gayà y el lateral derecho argentino Renzo Saravia se sometieron este sábado a diversas pruebas médicas que revelaron que sufren lesiones musculares padecidas en el encuentro del pasado jueves contra el Rayo Vallecano en Mestalla, en el que tuvieron que ser sustituidos.

Tras las pruebas, el Valencia ha informado mediante un comunicado los respectivos partes médicos que apuntan que Gayá presenta una lesión en la musculatura del cuádriceps de la pierna derecha, mientras que Saravia sufre una lesión en la musculatura isquiosural izquierda.

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Los resultados de las primeras pruebas efectuadas el viernes ya eran pesimistas. Ahora, tras las recientes evaluaciones, el club asume que ambos pueden haber dicho adiós a la temporada, según informó la entidad a EFE.

El comunicado explica que los dos futbolistas continuarán “tratamiento médico y de readaptación hasta mejoría clínica” por lo que, a falta de apenas una semana para que acabe la Liga, no volverían a jugar. EFE

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