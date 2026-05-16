Espana agencias

2-1. La Cultural Leonesa se agarra a las matemáticas y frena las aspiraciones del Eibar

Guardar
Google icon

León, 16 may (EFE).- La Cultural Leonesa se agarra a las matemáticas, tras su victoria por 2-1 ante el Eibar este sábado, para seguir con vida a falta de dos jornadas, a pesar de que está a cuatro puntos de la permanencia que marca el Cádiz.

El Eibar, que llegaba lanzado con tan solo una derrota en las últimas doce jornadas, se vio superado, como ya le sucedió en la primera vuelta en Ipurua, y solo despertó en el tramo final para salir del Reino de León con sus aspiraciones a pelear por el ascenso limitadas, aunque todavía con todo en su mano.

PUBLICIDAD

El mejor inicio visitante fue contestado de inmediato con más posesión de balón y buscando las combinaciones por dentro de un conjunto leonés con modificaciones en su once inicial por las bajas y la titularidad, después de muchas jornadas, del brasileño Lucas Ribeiro.

Sin un dominador claro, el partido tenía más color local, a pesar de que la primera llegada con cierto peligro fuera de Magunazelaia al borde de la media hora, pero no remató con precisión tras un error de Barzic.

PUBLICIDAD

La segunda parte mantuvo las mismas constantes con un equipo leonés dominador.

El primer cambio activó de inmediato a la Cultural, que firmó su primer gol por medio de Víctor Moreno tras un pase de Radoja, después de un túnel, encontrando la colaboración de Magunagoitia.

No tuvo posibilidad de respuesta el Eibar y sólo dos minutos después, en otra nueva contra, Lucas Ribeiro puso un balón a Barzic y el central internacional sub-21 croata batió por bajo al guardameta rival en el minuto 60.

El partido enloqueció, se convirtió en un ida y vuelta, y el Eibar, en el minuto 87, acortó distancia. En centro de Ales golpeó en un brazo del venezolano Víctor García, el árbitro señaló penalti y Corpas firmó el 1-2.

A pesar del empuje final del Eibar, la Cultural se agarró con uñas y dientes a una victoria que le da esperanzas de salvación.

- Ficha técnica:

2 - Cultural Leonesa: Badía; Víctor García, Barzic, Fornos (Tomás Ribeiro, M. 75), Hinojo; Lucas Ribeiro (Maestre, M. 87), Bicho, Radoja, Homam (Víctor Moreno, M. 57); Chacón (Sobrino, M. 87) y Collado (Morante, M. 75).

1 - Eibar: Magunagoitia; Arbilla, Jair, Moreno (Bernal, M. 66), Cubero; Álvarez (Olaetxea, M. 57), Garrido (Marton, M. 66); Corpas (Hugo García, M. 86), Magunazelaia (Madariaga, M. 57), Ares; y Bautista.

Goles: 1-0, m.58: Víctor Moreno. 2-0, m.60: Barzic. 2-1, m.87: Corpas, de penalti.

Árbitro: Álvaro Moreno Aragón (comité andaluz). Amonestó a Barzic (M. 26), Chacón (M. 55) por la Cultural Leonesa; y a Magunazelaia (M. 55) y Jair (M. 87) por el Eibar.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la cuadragésima jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Reino de León ante 6.668 espectadores, con cerca de medio millar de aficionados visitantes.

EFE

1010625

fps/orv/ism

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

12 menores que cogían un vuelo en Bilbao, trasladados al hospital por gastroenteritis leve

Infobae

El guardia civil del crimen de Dolores (Alicante) no tenía denuncias por maltrato

Infobae

1-4. El Málaga da un nuevo paso hacia la promoción de ascenso

Infobae

Las pruebas confirman lesiones musculares de Gayà y Saravia

Infobae

Valverde: "Queremos irnos con buen sabor de boca, la temporada ha sido difícil"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: así pasan los candidatos el sábado de reflexión

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: así pasan los candidatos el sábado de reflexión

Tres policías canadienses son arrestados en Barcelona y Palma de Mallorca tras ser acusados de agresión sexual a una mujer en un taxi

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: Juanma Moreno llama a concentrar el voto porque necesitan “matrícula de honor” y Sánchez pide “coherencia” a los andaluces

El espionaje ruso que amenaza Europa: reclutamiento digital, exmiembros de Wagner, sabotaje físico y ciberataques masivos

Una patrulla para siete pueblos: la Guardia Civil de Albacete se queda sin agentes de Seguridad Ciudadana mientras los delitos crecen

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Muchas personas sufren mobbing en su puesto de trabajo y ni siquiera se dan cuenta”

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Muchas personas sufren mobbing en su puesto de trabajo y ni siquiera se dan cuenta”

Un camionero es despedido acusado de caerse por estar borracho, pero demuestra en el juicio que sufrió un síncope: será recontratado y recibirá 7.000 euros

La Generación Z, la más quemada: ocho de cada diez jóvenes reconocen que el trabajo deteriora su salud mental

España, atrapada en la crisis de la vivienda: faltan casas, la demanda se dispara y el mercado tardará seis décadas en equilibrarse

Esto es lo que cuesta vaciar un piso durante una mudanza: precios reales y trucos para ahorrar dinero

DEPORTES

El precio de una entrada para la final del Mundial 2026 equivale a comprarse casi 5 viviendas en Madrid

El precio de una entrada para la final del Mundial 2026 equivale a comprarse casi 5 viviendas en Madrid

El Consejo Superior de Deportes planta cara a la FIFA y abre la puerta del fútbol federado a los menores migrantes

Monta tu equipo soñado para España: elige los 26 jugadores de la Selección convocados para el Mundial 2026

Las sorpresas de la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: de los seis porteros a los jóvenes futbolistas

Vértigo en el Real Madrid: venta de jugadores, cambio de entrenador y ahora, elecciones