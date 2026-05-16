2-1. La Cultural Leonesa se agarra a las matemáticas y frena las aspiraciones del Eibar

León, 16 may (EFE).- La Cultural Leonesa se agarra a las matemáticas, tras su victoria por 2-1 ante el Eibar este sábado, para seguir con vida a falta de dos jornadas, a pesar de que está a cuatro puntos de la permanencia que marca el Cádiz.

El Eibar, que llegaba lanzado con tan solo una derrota en las últimas doce jornadas, se vio superado, como ya le sucedió en la primera vuelta en Ipurua, y solo despertó en el tramo final para salir del Reino de León con sus aspiraciones a pelear por el ascenso limitadas, aunque todavía con todo en su mano.

PUBLICIDAD

El mejor inicio visitante fue contestado de inmediato con más posesión de balón y buscando las combinaciones por dentro de un conjunto leonés con modificaciones en su once inicial por las bajas y la titularidad, después de muchas jornadas, del brasileño Lucas Ribeiro.

Sin un dominador claro, el partido tenía más color local, a pesar de que la primera llegada con cierto peligro fuera de Magunazelaia al borde de la media hora, pero no remató con precisión tras un error de Barzic.

PUBLICIDAD

La segunda parte mantuvo las mismas constantes con un equipo leonés dominador.

El primer cambio activó de inmediato a la Cultural, que firmó su primer gol por medio de Víctor Moreno tras un pase de Radoja, después de un túnel, encontrando la colaboración de Magunagoitia.

PUBLICIDAD

No tuvo posibilidad de respuesta el Eibar y sólo dos minutos después, en otra nueva contra, Lucas Ribeiro puso un balón a Barzic y el central internacional sub-21 croata batió por bajo al guardameta rival en el minuto 60.

El partido enloqueció, se convirtió en un ida y vuelta, y el Eibar, en el minuto 87, acortó distancia. En centro de Ales golpeó en un brazo del venezolano Víctor García, el árbitro señaló penalti y Corpas firmó el 1-2.

PUBLICIDAD

A pesar del empuje final del Eibar, la Cultural se agarró con uñas y dientes a una victoria que le da esperanzas de salvación.

- Ficha técnica:

PUBLICIDAD

2 - Cultural Leonesa: Badía; Víctor García, Barzic, Fornos (Tomás Ribeiro, M. 75), Hinojo; Lucas Ribeiro (Maestre, M. 87), Bicho, Radoja, Homam (Víctor Moreno, M. 57); Chacón (Sobrino, M. 87) y Collado (Morante, M. 75).

1 - Eibar: Magunagoitia; Arbilla, Jair, Moreno (Bernal, M. 66), Cubero; Álvarez (Olaetxea, M. 57), Garrido (Marton, M. 66); Corpas (Hugo García, M. 86), Magunazelaia (Madariaga, M. 57), Ares; y Bautista.

PUBLICIDAD

Goles: 1-0, m.58: Víctor Moreno. 2-0, m.60: Barzic. 2-1, m.87: Corpas, de penalti.

Árbitro: Álvaro Moreno Aragón (comité andaluz). Amonestó a Barzic (M. 26), Chacón (M. 55) por la Cultural Leonesa; y a Magunazelaia (M. 55) y Jair (M. 87) por el Eibar.

PUBLICIDAD

Incidencias: Encuentro correspondiente a la cuadragésima jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Reino de León ante 6.668 espectadores, con cerca de medio millar de aficionados visitantes.

EFE

PUBLICIDAD

1010625

fps/orv/ism