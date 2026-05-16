1-4. El Málaga da un nuevo paso hacia la promoción de ascenso

Rafael Peña

Ceuta, 16 may (EFE).- El Málaga dio este sábado en Ceuta otro paso firme hacia la promoción de ascenso a Primera al golear por 1-4 a un equipo local ya salvado y muy desdibujado, que vio cómo al cuarto de hora el partido ya reflejaba un 0-2 para los visitantes, que dejaron claro en el césped que eran los que se jugaban más en el envite.

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El Málaga se presentó en Ceuta con la dosis de la moral repleta tras su victoria sobre el Sporting de Gijón (2-1) con remontada incluida, aunque con la necesidad de lograr los puntos en juego para agotar sus opciones de asaltar los puestos de ascenso directo o bien para mantenerse en las posiciones de 'play-off'.

Enfrente tuvo a un Ceuta con los deberes hechos desde hace dos jornadas, pero que quería seguir dando una buena imagen en su estreno en la categoría y continuar manteniendo su racha positiva como local.

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El partido arrancó con el Málaga dejando claras sus intenciones con un primer disparo de Joaquín rozando el palo a los dos minutos y, sesenta segundos después, con el 0-1 firmado por el propio Joaquín al levantar el balón ante la salida de Guille Vallejo tras un servicio de Chupe que lo dejó solo ante el arquero local.

El equipo que se jugaba algo dio el primer golpe. Además, el Málaga siguió controlando el juego y a los trece minutos Chupete refrendaba el dominio con el segundo tanto. Con el marcador de cara para los andaluces, el encuentro atravesó una fase de conformismo malagueño y un quiero y no puedo de un equipo local que apenas inquietó a Alfonso Herrero.

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A los 36 minutos el goleador ceutí Marcos Fernández cruzaba el balón dentro del área a la red pero el tanto, tras consultar con el VAR, fue anulado por fuera de juego. El que sí fue válido fue el tercero del Málaga firmado por Chupete al mandar desde la frontal un disparo ajustado al palo derecho aprovechando un error defensivo del Ceuta en la salida del balón.

El Málaga alcanzaba el descanso con el partido prácticamente sentenciado ante un equipo ceutí muy desdibujado por la falta de motivación competitiva.

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La segunda parte, con tres cambios de salida en el Ceuta para intentar enderezar el rumbo, se inició con los locales buscando el marco rival. A los seis minutos un centro de Marino fue desviado por el central Einar Galilea al fondo de su propia portería, por lo que el partido recuperaba parte del interés perdido.

El Ceuta lo intentó en el siguiente tramo del encuentro pero se estrellaba ante un Málaga bien ordenado que pudo abrir más la brecha a los 78 minutos cuando Larrubia, solo, mandó un contragolpe por encima del travesaño.

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Quien sí acertó con la portería local fue Aarón Ochoa, a falta de ocho minutos para el final, al culminar un contragolpe.

- Ficha técnica:

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1 - Ceuta: Guille Vallejo; Anuar, Diego González, Carlos Hernández, Bodiger; Marino (Josema, min. 85), Youness (Schor, min. 46), Rubén Díez (Bassinga, min. 46); Konrad (Yago, min. 46), Kuki Zalazar (Arick, min. 77) y Marcos Fernández.

4 - Málaga: Alfonso Herrero; Puga, Recio (Montero, min. 63), Einar Galilea, Rafita; Larrubia (Brasanac, min. 80), Izan Merino, Rafa (Aarón Ochoa, min. 63), Joaquín (Lobete, min. 71); Dani Lorenzo (Ramón, min. 46) y Chupete.

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Goles: 0-1, M.3; Joaquín. 0-2, M.13: Chupete. 0-3, M.42: Chupete. 1-3, M.51: Einar Galilea, en propia meta. 1-4, M.82: Aarón Ochoa.

Árbitro: Alonso de Ena Wolf (Comité Aragonés). Enseñó tarjeta amarilla a los locales Youness (m. 34), Shor (m. 47), Bodiger (m. 77) y Marcos Fernández (m. 77), y a los visitantes Aarón Ochoa (m. 64) y Brasanac (m. 84).

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Incidencias: Partido de la cuadragésima y antepenúltima jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Alfonso Murube ante 5.483 espectadores, de ellos más de 700 aficionados del Málaga. En los prolegómenos se entregó una camiseta conmemorativa al presidente del Ceuta, Luhay Hamido, por su décimo aniversario en el cargo. EFE