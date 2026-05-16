Un millar de personas se manifiestan en Barcelona para pedir romper relaciones con Israel

Barcelona, 16 may (EFE).- Un millar de personas, según la Guardia Urbana, se ha manifestado este sábado por la tarde en Barcelona, para pedir un embargo de armas efectivo a Israel y el fin de las relaciones diplomáticas, económicas y militares con los israelíes.

La movilización, coincidiendo con la conmemoración de la Nakba, el exilio forzoso de miles de palestinos en 1948, había sido convocada por la Coalició Prou Complicitat amb Israel, en la plaza Catalunya de Barcelona.

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Una pancarta con el lema "Embargo de armas integral y fin a las relaciones con Israel" encabezaba la manifestación, en la que muchos asistentes portaban banderas palestinas.

En declaraciones a los medios, la presidenta de la Comunidad Palestina de Cataluña, Natalia Abu-Sharar, ha denunciado que "Gaza sigue siendo bombardeada constantemente" y que "más de dos millones de personas están viviendo en la calle" en una situación "muy crítica".

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"Palestina sigue sufriendo un genocidio, una ocupación militar, racista, sionista, colonialista", ha alertado Natalia Abu-Sharar, que ha denunciado que también prosigue la "expansión de asentamientos ilegales de colonos en Cisjordania".

Alys Samson, miembro de la Coalició Prou Complicitat amb Israel, ha valorado que RTVE no participe este año en el festival de Eurovisión, pero ha instado al Gobierno español a romper cualquier comercio militar con el Estado israelí y ha reclamado a la Generalitat catalana y al Ayuntamiento de Barcelona que no permitan que en la Fira de Barcelona "se siga acogiendo a empresas israelíes que se están lucrando con el genocidio". EFE

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