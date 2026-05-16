Sebastián Ceria: "Este es el primer paso para hacer historia"

Santander, 16 may (EFE).- El máximo accionista del Racing de Santander, Sebastián Ceria, en declaraciones a EFE nada más consumarse el ascenso del conjunto cántabro a Primera División, ha indicado que lo vivido este sábado en El Sardinero ha sido "increíble, es una sensación indescriptible", y que este es el primer paso para hacer historia, pero que "la historia se construye en capítulos".

La llegada del empresario argentino Sebastián Ceria al Racing de Santander se concretó en julio de 2023, cuando lideró un grupo inversor junto a Manolo Higuera para convertirse en los nuevos dueños y máximos accionistas del club. Desde entonces su intención fue reforzar la estructura del club para convertirlo en un referente deportivo y social en Cantabria.

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Tres años después de su desembarco en Santander, y tras un par de temporadas en el que se rozó la posibilidad del ascenso, a la tercera fue la vencida y el Racing de Santander ha logrado el sueño que llevaba persiguiendo catorce años. EFE

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