Avistan en las islas Cíes un ejemplar de gaviota reidora americana

Pontevedra, 16 may (EFE).- La aparición de un ejemplar de gaviota reidora americana, un ave que no suele llegar a Europa, ha sorprendido a numerosos visitantes que este sábado paseaban por las islas Cíes, en Vigo.

La gaviota fue vista en esta isla, perteneciente al Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia, en pleno "intercambio de opiniones" con un ejemplar común de esta especie.

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La gaviota reidora americana, conocida científicamente como 'larus atricilla', es un ave originaria de las zonas costeras de Norteamérica.

Llega a extender sus dominios hasta el mar Caribe y el extremo norte de América del Sur.

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El ejemplar hallado en las islas Cíes, por lo tanto, se encuentra a unos 6.000 kilómetros de su colonia original. EFE

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