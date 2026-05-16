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Valverde y Lekue serán homenajeados antes del partido contra el Celta

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Bilbao, 16 may (EFE).- El Athletic Club anunció que el entrenador, Ernesto Valverde, y el jugador Iñigo Lekue serán homenajeados en San Mamés antes del partido de mañana domingo contra el Celta con motivo del último partido de ambos en 'La Catedral'.

El técnico dirigirá el último partido como local de su tercera etapa en el banquillo rojiblanco, la décima en total al frente del Athletic, y el defensa bilbaíno anunció esta semana su retirada después de que el club le comunicara su intención de no renovar el contrato que unía a ambas partes hasta el próximo 30 de junio.

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"Un acto de reconocimiento y transmisión intergeneracional de toda la comunidad rojiblanca hacia dos protagonistas cuyo legado -cada cual a su manera- se mide en éxitos deportivos, pero, muy especialmente, en compromiso, valores e identidad", destaca el Athletic.

Con motivo de este reconocimiento la entidad bilbaína ha invitado al partido "a todos los exjugadores y miembros del cuerpo técnico" que han formado parte de las plantillas dirigidas por Valverde en sus tres etapas como técnico del Athletic (2003-2005, 2013-2017 y 2022-2026). EFE

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ibn/ida/apa

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