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El Atlètic Barceloneta y el Catalunya disputarán la final de la Eurocopa

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Redacción deportes, 16 may (EFE).- El Zodiac Atlètic Barceloneta y el EPlus Catalunya sellaron este sábado la primera final española de la historia de la Eurocopa tras ganar al Pallanuoto Trieste (13-14) y al BVSC Manna húngaro (4-11), respectivamente, en la vuelta de semifinales.

Será la primera vez, desde la creación del torneo en la temporada 1999-2000, que dos equipos españoles se enfrenten por el título. En la final, a doble partido (ida el 27 de mayo y vuelta el 3 de junio), ambos buscarán su primer título continental de la historia, que sería el segundo para el waterpolo español tras el logrado por el CN Mataró en 2016.

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El Atlètic Barceloneta, en su primera aventura continental, eliminó al subcampeón de las dos últimas ediciones en una eliminatoria marcada por la igualdad. Tras el 12-12 de la ida, el conjunto barcelonés volvió a mostrar su eficacia en los momentos decisivos en tierras italianas.

No fue hasta el tercer cuarto cuando el equipo dirigido por Chus Martín logró abrir la primera brecha significativa del encuentro, con una renta de dos goles tras una acción de Alejandra Aznar. Esa ventaja, bien gestionada en los últimos minutos, llegó a ampliarse hasta los tres tantos a falta de dos minutos, con Clara Díaz y la propia Aznar como principales referentes ofensivos, ambas con cuatro goles.

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Pese al intento de reacción final del conjunto italiano, liderado por Giorgia Klatowski con un parcial de 2-0 en los últimos instantes, el equipo catalán supo resistir y cerrar el partido con el 13-14 definitivo que le dio el pase a la final.

En la otra semifinal, el Catalunya completó un partido mayúsculo ante el BVSC Manna húngaro (4-11), al que neutralizó con una exhibición defensiva de principio a fin. Tras el 13-13 de la ida, que dejó un sabor agridulce pese a la superioridad general del conjunto catalán, el 'Cata' volvió a confirmarlo en tierras húngaras.

El 2-6 al descanso no fue casualidad, sino la consecuencia de un planteamiento muy claro ejecutado a la perfección. El conjunto dirigido por Javier Belmonte secó a su rival en situaciones de superioridad numérica (2/11) y apenas concedió lanzamientos cómodos a la joven Zoe Lendvay, principal amenaza ofensiva del equipo húngaro, que esta vez se quedó en dos goles y acabó expulsada en el tramo final.

A ese rigor defensivo se sumó el acierto ofensivo, liderado por Emmerson Houghton con tres tantos, que permitió al Catalunya mantener siempre el control del marcador hasta cerrar el 4-11 definitivo, resultado que certifica su presencia en la final. EFE

avm/ism

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