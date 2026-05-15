La RTVA subraya que cumple con la "neutralidad informativa" tras superar 21 recursos

Sevilla, 15 may (EFE).- La Radio Televisión de Andalucía (RTVA) ha asegurado este viernes que el rechazo de la Junta Electoral a los 21 recursos que han presentado contra ella los distintos partidos avalan que los servicios informativos han cumplido con los principios de pluralismo político, neutralidad informativa, igualdad y proporcionalidad que exige la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Desde que empezó el periodo electoral, Canal Sur ha recibido 21 recursos por distintos partidos políticos relacionados con su Plan de Cobertura y la Junta Electoral de Andalucía "ha rechazado una tras otra las denuncias garantizando que la televisión pública actuó con la libertad de información", ha destacado la televisión pública andaluza en una nota.

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Subraya que los Servicios Informativos de Canal Sur "han cumplido con pulcritud sus obligaciones en materia de pluralismo y neutralidad informativa y ha cumplido con rigor su Plan de Cobertura Electoral", el más amplio que realiza cualquier televisión pública en España al celebrar un debate entre candidatos a la Presidencia de la Junta en cadena y ocho entre candidatos provinciales en sus desconexiones territoriales.

Recuerda que ha realizado 94 entrevistas a candidatos en televisión y radio y durante los 15 días de campaña se ha ofrecido un bloque de información electoral en los espacios Buenos Días Andalucía, Noticias 1 y Noticias 2 de seis minutos de duración en cada caso.

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En los ocho informativos provinciales, ese bloque ha durado 4 minutos por programa, sumando más de 40 horas de programación electoral en televisión para acercar a los ciudadanos las propuestas de todas las formaciones que concurren a estos comicios.

Estos acuerdos de la Junta Electoral de Andalucía confirman "el correcto trabajo" de los profesionales y de la Dirección de los Servicios Informativos de Canal Sur Radio y Televisión, que han trasladado a los ciudadanos "con rigor y neutralidad" toda la información de la campaña electoral y las distintas propuestas de los partidos políticos en las ocho provincias de Andalucía, subraya. EFE

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