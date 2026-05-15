Espana agencias

La RTVA subraya que cumple con la "neutralidad informativa" tras superar 21 recursos

Guardar
Google icon

Sevilla, 15 may (EFE).- La Radio Televisión de Andalucía (RTVA) ha asegurado este viernes que el rechazo de la Junta Electoral a los 21 recursos que han presentado contra ella los distintos partidos avalan que los servicios informativos han cumplido con los principios de pluralismo político, neutralidad informativa, igualdad y proporcionalidad que exige la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Desde que empezó el periodo electoral, Canal Sur ha recibido 21 recursos por distintos partidos políticos relacionados con su Plan de Cobertura y la Junta Electoral de Andalucía "ha rechazado una tras otra las denuncias garantizando que la televisión pública actuó con la libertad de información", ha destacado la televisión pública andaluza en una nota.

PUBLICIDAD

Subraya que los Servicios Informativos de Canal Sur "han cumplido con pulcritud sus obligaciones en materia de pluralismo y neutralidad informativa y ha cumplido con rigor su Plan de Cobertura Electoral", el más amplio que realiza cualquier televisión pública en España al celebrar un debate entre candidatos a la Presidencia de la Junta en cadena y ocho entre candidatos provinciales en sus desconexiones territoriales.

Recuerda que ha realizado 94 entrevistas a candidatos en televisión y radio y durante los 15 días de campaña se ha ofrecido un bloque de información electoral en los espacios Buenos Días Andalucía, Noticias 1 y Noticias 2 de seis minutos de duración en cada caso.

PUBLICIDAD

En los ocho informativos provinciales, ese bloque ha durado 4 minutos por programa, sumando más de 40 horas de programación electoral en televisión para acercar a los ciudadanos las propuestas de todas las formaciones que concurren a estos comicios.

Estos acuerdos de la Junta Electoral de Andalucía confirman "el correcto trabajo" de los profesionales y de la Dirección de los Servicios Informativos de Canal Sur Radio y Televisión, que han trasladado a los ciudadanos "con rigor y neutralidad" toda la información de la campaña electoral y las distintas propuestas de los partidos políticos en las ocho provincias de Andalucía, subraya. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Montero apela en el cierre de campaña a mujeres, jóvenes y clase media para votar al PSOE

Infobae

Sánchez pide "coherencia" a andaluces que quieran un gobierno de izquierda y voten al PSOE

Infobae

Los expresidentes Chaves y Griñán asisten al mitin de cierre de campaña del PSOE

Infobae

Marta Torrejón apela a centrarse en sí mismas para compensar el deseo colchonero de ganar

Infobae

El festival Titirimundi de Segovia roza el lleno absoluto con miles de visitantes

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: Juanma Moreno llama a concentrar el voto porque necesitan “matrícula de honor” y Sánchez pide “coherencia” a los andaluces

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: Juanma Moreno llama a concentrar el voto porque necesitan “matrícula de honor” y Sánchez pide “coherencia” a los andaluces

Del paro a la vivienda y la inmigración: así han cambiado las preocupaciones de los españoles desde el 15M

Interior ha pagado 750.000 euros a familiares de guardias civiles muertos o heridos en su lucha contra los narcos, pero descarta mejorar esta indemnización

Andalucía se enfrenta al cierre de la campaña electoral con el PP al filo de la mayoría absoluta y el PSOE hundido ante un posible batacazo

La Guardia Civil detiene a 31 personas e incauta 300.000 dosis en el mayor operativo español contra la droga ‘flakka’, utilizada con fines sexuales

ECONOMÍA

Esto es lo que cuesta vaciar un piso durante una mudanza: precios reales y trucos para ahorrar dinero

Esto es lo que cuesta vaciar un piso durante una mudanza: precios reales y trucos para ahorrar dinero

Este es el precio de la gasolina este 15 de mayo en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Los compradores pagan más por casas más pequeñas: elevan en 31.000 euros su presupuesto, pero rebajan sus expectativas sobre el tamaño

El robot albañil, una máquina capaz de construir una vivienda de 200 metros cuadrados en menos de un día, que en España todavía no se ha asentado

El 26 % de los trabajadores desearía empezar de cero en otra carrera: seguir una pasión laboral cada vez es más difícil por estrés, bajos salarios y la sombra de la IA

DEPORTES

Monta tu equipo soñado para España: elige los 26 jugadores de la Selección convocados para el Mundial 2026

Monta tu equipo soñado para España: elige los 26 jugadores de la Selección convocados para el Mundial 2026

Las sorpresas de la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: de los seis porteros a los jóvenes futbolistas

Vértigo en el Real Madrid: venta de jugadores, cambio de entrenador y ahora, elecciones

Mbappé asegura que es el “cuarto delantero” para Arbeloa y el técnico lo desmiente: “No le he dicho semejante frase”

Los pitos, las pancartas y las protestas de la afición marcan la intrascendente victoria del Real Madrid ante el Oviedo