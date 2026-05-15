Kipyegon, Duplantis, Tebogo y Amusan estrenan temporada de la Liga Diamante en Shanghái

Redacción deportes, 15 may (EFE).- La mediofondista keniana Faith Kipyegon, el pertiguista sueco Armand Duplantis, el velocista botsuano Letsile Tebogo y la vallista nigeriana Tobi Amusan figuran entre las grandes estrellas que estrenan la temporada de la Liga Diamante en Shanghái, tras la cancelación por las consecuencias de la guerra en Oriente Medio de la cita de Doha.

Este año, se mantiene el formato habitual con 14 reuniones en cuatro continentes (Europa, Asia, América del Norte y África) y la gran final en Bruselas en el Memorial Van Damme (4 y 5 septiembre), antesala del Mundial Ultimate de Budapest de una semana después. En total, World Athletics repartirá 9,2 millones de dólares en premios.

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En Shanghái, una de las pruebas vibrantes del certamen serán los 200 metros femeninos. La jamaicana Shericka Jackson, dos veces campeona mundial, y la estadounidense Sha'Carri Richardson, medallista mundial y olímpica de los 100, disputarán sus primeras carreras de media vuelta del año, junto a la subcampeona mundial de los 200, la británica Amy Hunt.

El campeón olímpico de 200 metros, Letsile Tebogo, competirá en los 100, tras haber formado parte del victorioso equipo del relevo 4x400 de Botsuana en su país. Junto a él un buen número de velocistas que bajan de los diez segundos como los estadounidenses Kenny Bednarek y Trayvon Bromell, el sudafricano Akani Simbine y el australiano Lachlan Kennedy.

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La prueba femenina de 100 vallas promete un duelo entre las cuatro últimas campeonas mundiales al aire libre (Ditaji Kambunji, Masai Russell, Danielle Williams y la plusmarquista mundial Tobi Amusan) y la atleta que ha ganado los tres últimos títulos mundiales de 60 metros vallas en pista cubierta, la bahameña Devynne Charlton.

Tras ganar los 400 vallas en Shanghái el año pasado, el noruego Karsten Warholm, tres veces medallista de oro mundial, regresa para competir en los 300 metros vallas, prueba en la que ostenta la mejor marca mundial con 32.67. Esta es su primera competición desde los Mundiales de Tokio y se enfrentará al campeón mundial de 2022, el brasileño Alison dos Santos.

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Otra estrella, el pertiguista sueco Mondo Duplantis, compitió tres veces durante la temporada bajo techo, logrando un nuevo récord mundial (6,31 metros) y otro título mundial en pista cubierta. Ahora inicia su temporada al aire libre, con la esperanza de culminar con otra corona en el Mundial Ultimate de Budapest.

Este año la principal competencia del sueco volverá a ser el griego Emmanouil Karalis, segundo del ránking mundial de todos los tiempos con un salto de 6,17 metros en febrero.

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La keniana Faith Kipyegon debuta esta temporada en los 5.000 metros, una prueba que no forma parte de la Liga Diamante. En esta misma disciplina, ganó el oro mundial en 2023, al conseguir el doblete de 1.500 y 5.000 metros. El año pasado, durante la reunión de la Liga Diamante en Eugene, estableció un récord mundial de 1.500 metros con un tiempo de 3:48.68.

En el lanzamiento de disco masculino se vivirá un duelo de titanes con el australiano Matt Denny y el alemán Steven Richter en plena forma. Ambos se enfrentarán al tricampeón mundial, el sueco Daniel Ståhl, y al campeón olímpico jamaicano Rojé Stona. Tanto Denny como Richter lograron una marca de 74 metros en Ramona el mes pasado.

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El campeón mundial de longitud, el joven italiano Mattia Furlani, lidera la prueba masculina fuera de la Liga Diamante, enfrentándose al medallista de bronce mundial en pista cubierta Bozhidar Sarâboyukov, Tajay Gayle, Wayne Pinnock y el favorito local Shi Yuhao, medallista de bronce mundial el año pasado en Tokio. EFE