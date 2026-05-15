Espana agencias

Kipyegon, Duplantis, Tebogo y Amusan estrenan temporada de la Liga Diamante en Shanghái

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 15 may (EFE).- La mediofondista keniana Faith Kipyegon, el pertiguista sueco Armand Duplantis, el velocista botsuano Letsile Tebogo y la vallista nigeriana Tobi Amusan figuran entre las grandes estrellas que estrenan la temporada de la Liga Diamante en Shanghái, tras la cancelación por las consecuencias de la guerra en Oriente Medio de la cita de Doha.

Este año, se mantiene el formato habitual con 14 reuniones en cuatro continentes (Europa, Asia, América del Norte y África) y la gran final en Bruselas en el Memorial Van Damme (4 y 5 septiembre), antesala del Mundial Ultimate de Budapest de una semana después. En total, World Athletics repartirá 9,2 millones de dólares en premios.

PUBLICIDAD

En Shanghái, una de las pruebas vibrantes del certamen serán los 200 metros femeninos. La jamaicana Shericka Jackson, dos veces campeona mundial, y la estadounidense Sha'Carri Richardson, medallista mundial y olímpica de los 100, disputarán sus primeras carreras de media vuelta del año, junto a la subcampeona mundial de los 200, la británica Amy Hunt.

El campeón olímpico de 200 metros, Letsile Tebogo, competirá en los 100, tras haber formado parte del victorioso equipo del relevo 4x400 de Botsuana en su país. Junto a él un buen número de velocistas que bajan de los diez segundos como los estadounidenses Kenny Bednarek y Trayvon Bromell, el sudafricano Akani Simbine y el australiano Lachlan Kennedy.

PUBLICIDAD

La prueba femenina de 100 vallas promete un duelo entre las cuatro últimas campeonas mundiales al aire libre (Ditaji Kambunji, Masai Russell, Danielle Williams y la plusmarquista mundial Tobi Amusan) y la atleta que ha ganado los tres últimos títulos mundiales de 60 metros vallas en pista cubierta, la bahameña Devynne Charlton.

Tras ganar los 400 vallas en Shanghái el año pasado, el noruego Karsten Warholm, tres veces medallista de oro mundial, regresa para competir en los 300 metros vallas, prueba en la que ostenta la mejor marca mundial con 32.67. Esta es su primera competición desde los Mundiales de Tokio y se enfrentará al campeón mundial de 2022, el brasileño Alison dos Santos.

Otra estrella, el pertiguista sueco Mondo Duplantis, compitió tres veces durante la temporada bajo techo, logrando un nuevo récord mundial (6,31 metros) y otro título mundial en pista cubierta. Ahora inicia su temporada al aire libre, con la esperanza de culminar con otra corona en el Mundial Ultimate de Budapest.

Este año la principal competencia del sueco volverá a ser el griego Emmanouil Karalis, segundo del ránking mundial de todos los tiempos con un salto de 6,17 metros en febrero.

La keniana Faith Kipyegon debuta esta temporada en los 5.000 metros, una prueba que no forma parte de la Liga Diamante. En esta misma disciplina, ganó el oro mundial en 2023, al conseguir el doblete de 1.500 y 5.000 metros. El año pasado, durante la reunión de la Liga Diamante en Eugene, estableció un récord mundial de 1.500 metros con un tiempo de 3:48.68.

En el lanzamiento de disco masculino se vivirá un duelo de titanes con el australiano Matt Denny y el alemán Steven Richter en plena forma. Ambos se enfrentarán al tricampeón mundial, el sueco Daniel Ståhl, y al campeón olímpico jamaicano Rojé Stona. Tanto Denny como Richter lograron una marca de 74 metros en Ramona el mes pasado.

El campeón mundial de longitud, el joven italiano Mattia Furlani, lidera la prueba masculina fuera de la Liga Diamante, enfrentándose al medallista de bronce mundial en pista cubierta Bozhidar Sarâboyukov, Tajay Gayle, Wayne Pinnock y el favorito local Shi Yuhao, medallista de bronce mundial el año pasado en Tokio. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Condenado a 4 años y 6 meses de cárcel por agredir sexualmente a su sobrino de 12 años

Infobae

Martín pide a San Isidro que la derecha “se replantee” su postura sobre migración

Infobae

El PSOE destaca que lo importante de Sánchez no es cuánto gobierna, sino "para quién"

Infobae

El tiempo "invernal" pone en aviso amarillo a zonas de ocho comunidades, incluso por nieve

Infobae

Intervenidos 1.600 kilos de hachís custodiados con fusiles y granadas en Jerez (Cádiz)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cómo el 15M acabó con la política que conocimos: 15 años del fin del bipartidismo PSOE-PP

Cómo el 15M acabó con la política que conocimos: 15 años del fin del bipartidismo PSOE-PP

15 años del 15M: del hartazgo político, el paro y la crisis de la vivienda a la actualidad

El juez archiva la querella por el suicidio de Sandra Peña que presentó la familia contra el colegio: considera que el centro actuó ante el presunto acoso escolar

Ayuso avisa de que Sánchez está preparando una “compra masiva de votos” e ironiza con que dará ayudas hasta a “mujeres afectadas por ballenas” para seguir gobernando

El PP fuerza un debate sobre la prórroga de los presupuestos del Gobierno y el uso de fondos europeos para cubrir gasto en pensiones pese al aval de Bruselas

ECONOMÍA

Este es el precio de la gasolina este 15 de mayo en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Este es el precio de la gasolina este 15 de mayo en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Los compradores pagan más por casas más pequeñas: elevan en 31.000 euros su presupuesto, pero rebajan sus expectativas sobre el tamaño

El robot albañil, una máquina capaz de construir una vivienda de 200 metros cuadrados en menos de un día, que en España todavía no se ha asentado

El 26 % de los trabajadores desearía empezar de cero en otra carrera: seguir una pasión laboral cada vez es más difícil por estrés, bajos salarios y la sombra de la IA

Trabajo declara la ‘guerra’ a las plataformas que cobran por intermediar en la contratación de las empleadas del hogar: “Se acabó hacer negocio con ellas”

DEPORTES

Las sorpresas de la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: de los seis porteros a los jóvenes futbolistas

Las sorpresas de la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: de los seis porteros a los jóvenes futbolistas

Vértigo en el Real Madrid: venta de jugadores, cambio de entrenador y ahora, elecciones

Mbappé asegura que es el “cuarto delantero” para Arbeloa y el técnico lo desmiente: “No le he dicho semejante frase”

Los pitos, las pancartas y las protestas de la afición marcan la intrascendente victoria del Real Madrid ante el Oviedo

Calor extremo, riesgos de golpes de calor y pausas “demasiado cortas”: expertos en salud alertan a la FIFA sobre el Mundial 2026