Sánchez pide "coherencia" a andaluces que quieran un gobierno de izquierda y voten al PSOE

Sevilla, 15 may (EFE).- El jefe del Ejecutivo y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido este viernes "coherencia" a los andaluces que quieran un gobierno de izquierdas en la comunidad y voten a la candidata socialista, María Jesús Montero, para evitar que el PP se mantenga en el poder y Vox "entre en San Telmo".

Sánchez se ha manifestado de esta manera en el acto de cierre de campaña de las elecciones andaluzas en Sevilla, donde ha arropado a Montero, y ha pedido una gran movilización este domingo de los votantes socialistas.

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Así, ha dicho que está "convencido" de que muchos andaluces votarán en las próximas generales al PSOE, "tal como lo hicieron en 2023" y ha pedido que ese voto también vaya ahora a la candidatura de Montero.

Sánchez se ha mostrado seguro además de que Montero ganará las elecciones y podrá ayudar al desarrollo de la región en los próximos años al frente del Ejecutivo andaluz: "Será un honor recibirte en el Palacio de la Moncloa como la próxima presidenta de la Junta", ha dicho. EFE

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