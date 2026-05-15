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Montero apela en el cierre de campaña a mujeres, jóvenes y clase media para votar al PSOE

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Sevilla, 15 may (EFE).- La secretaria general del PSOE de Andalucía y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha apelado a la movilización de mujeres, jóvenes y clase media en el último mitin de la campaña electoral para que voten socialista el 17 de mayo.

La candidata del PSOE ha señalado que el voto es el "arma más eficaz" de la gente "humilde" para cambiar las cosas y por eso costó "tanto a las mujeres conseguirlo", ante lo que ha animado a que este domingo "no se quede ninguna mujer en casa": "Vayamos a votar al PSOE", ha pedido.

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"Las mujeres sabemos que la única garantía de avance, de visibilidad, de conseguir nuevos retos y situarnos en igualdad lo da el PSOE", ha añadido la socialista, quien ha defendido que seguirán luchando por este colectivo "de la mano del Gobierno de España" con medidas como "blindando el derecho en la Constitución de ser madre" cuando lo decida la mujer.

Montero ha llamado a los jóvenes a votar PSOE este domingo y ha apostar "por la vivienda, las becas, la Formación Profesional, por el futuro, porque nadie os lo arrebate" de modo que nadie "decida" por ellos qué quieren para el Gobierno andaluz.

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La socialista ha señalado a la clase media que lo son porque hay servicios públicos y que, sin ellos, los andaluces deberían tener "más de 70.000 euros por si llega la enfermedad" y no pueden confiar en la sanidad pública.

El último mitin de campaña, al que han asistido unas 3.500 personas según la organización, ha contado con la presencia de los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, entre otros.

En su intervención, Montero ha hablado también de los trabajadores, a quienes ha recordado que su programa contempla que las empresas deban mejorar los convenios si tienen beneficios y a los mayores, "la generación que lo dio todo por modernizar Andalucía" y a la que "Pedro Sánchez ha subido las pensiones".

Montero, que se ha visto interrumpida por un asistente que la ha increpado desde el público para hablar sobre los docentes y a quien ha desalojado el personal de seguridad tras interrumpir el mitin, ha señalado que el PSOE está "preparado y listo" para gobernar con los retos de los servicios públicos y los que lleguen en el futuro, como el medioambiente.

La socialista también ha afeado al presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, del que ha señalado de forma velada que quiere "infantilizar la política" y prefiere hablar de "los me gusta de las fotos y de las canciones".

"Más le valdría montar un dúo con Mazón, recordad que cantaba en los cruceros. Y de artista invitada, Ayuso, porque a Feijóo lo esconden, no quieren que se les identifique por las siglas", ha señalado la candidata del PSOE a la Junta. EFE

(foto)(vídeo)

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EFE

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