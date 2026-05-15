El festival Titirimundi de Segovia roza el lleno absoluto con miles de visitantes

Segovia, 15 may (EFE).- La cuadragésima edición del festival de Titirimundi de Segovia afronta el fin de semana con casi todas sus localidades agotadas y una masiva presencia de visitantes, especialmente llegados desde Madrid, que han aprovechado la festividad de San Isidro para llenar calles, plazas y patios de Segovia en torno al festival internacional de teatro de títeres.

Tan solo queda a la venta un espectáculo de pago, ‘La anciana y su pianista’, programado en el patio de Los Zuloaga, ya que el resto de las representaciones de interior han colgado el cartel de 'no hay billetes', ha señalado la organización.

PUBLICIDAD

La elevada afluencia de público se ha dejado sentir especialmente en los espacios al aire libre, donde centenares de personas han seguido las actuaciones programadas durante toda la jornada en distintos puntos del casco histórico.

Entre ellas, una de las propuestas que más expectación ha generado ha sido ‘La boda de la pulga y el piojo’, de la compañía andaluza La Gotera de Lazotea, un espectáculo familiar inspirado en la tradición popular y acompañado de música en directo, que ha congregado a numerosos espectadores en la calle.

PUBLICIDAD

También los patios históricos habilitados como escenarios han vuelto a completar aforos en funciones como ‘Transfiguro’, de Anita Bertolami, una propuesta visual y gestual basada en el teatro físico y los títeres corporales.

La climatología ha vuelto a convertirse en uno de los principales condicionantes para la organización del festival, especialmente ante la incertidumbre existente durante buena parte de la jornada por los chubascos dispersos que se han repartido por la ciudad.

PUBLICIDAD

Sin embargo, con el paso de las horas los claros han ido imponiéndose a las nubes y la actividad ha podido desarrollarse con relativa normalidad en la mayor parte de los espacios programados.

Titirimundi encara una de sus jornadas de mayor actividad, ya que para este sábado están previstas un total de 40 actuaciones repartidas por distintos escenarios de Segovia, en una cita para la que se espera nuevamente un lleno total en la ciudad. EFE

PUBLICIDAD

jmm/grg/ess

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD