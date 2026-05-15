Guardiola reafirma su compromiso LGTBI: "Extremadura os necesita libres y visibles"

Mérida (EFE), 15 may (EFE).- La presidenta extremeña, María Guardiola, ha reafirmado este viernes su compromiso con las personas LGTBI convencida de que la diversidad forma parte el patrimonio humano de un territorio. "Extremadura os necesita libres y visibles", les ha manifestado.

Ha sido el en acto institucional por el Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia celebrado en el Patio Noble de la Asamblea, tres días después de que su Ejecutivo firmara una declaración institucional por esta efeméride sin el apoyo de Vox, su socio de gobierno, hoy ausente en la conmemoración parlamentaria.

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En su intervención se ha dirigido "a los que alguna vez han tenido miedo por ser, han bajado la voz o han atenuado sus gestos" para expresarles que "vuestra libertad es la libertad de todas y de todos y porque vuestro orgullo es una lección para todos y para todas".

Ha aseverado que Extremadura no quiere convivir con ningún tipo de violencia a quienes "solo piden vivir su vida en paz" y ha subrayado que los derechos de las personas LGTBI "no son una concesión de nadie" sino derechos que las administraciones deben garantizar.

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Ha asegurado que su Ejecutivo reforzará su compromiso "con hechos", como lo ha estado haciendo desde que llegó a la Presidencia de la Junta y, en esta línea, ha anunciado la creación de una Comisión para la Erradicación de los Delitos de Odio, "para poder coordinar mejor las respuestas y para poder responder a las víctimas de delitos por LGTBIfobia".

Junto a ello, se impulsará una Comisión de Coordinación Educativa en Igualdad porque "queremos aulas que estén libres de violencia y de discriminación" y lugares donde cada menor pueda desarrollarse "sin miedo".

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Durante el acto, el colectivo LGTBI ha invitado a los extremeños a frenar el odio en el día a día, convencido de que en la lucha por la igualdad "no sobra nadie", según ha manifestado la presidenta de la Fundación Triángulo, Silvia Tostado, quien sin nombrarlo sí ha hecho alusión a la ausencia de Vox: "No todos estáis y es importante mencionarlo", ha dicho.

Ha afirmado también que hoy estamos "un poquito peor" que en 2015, cuando la ley LGTBI extremeña salió adelante por consenso de los grupos políticos.

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Al margen de ello, ha advertido de que los discursos de odio siguen presentes en la sociedad, que no son inocuos, que se están generalizando en muchos centros educativos a través de cánticos homófobos, que tienen impacto en la vida de personas y familias.

"En el último mes hemos atendido tres intentos de suicidio -en la Fundación-, el cuarto se consumó", ha advertido para añadir: "Negar que la LGTBIfobia existe es negar la evidencia, es negar la realidad, es decir algo similar a que la Tierra es plana".

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"Llega un momento en el que empiezas a pensar en quitarte del medio", ha reconocido durante el acto Alba, una joven transexual de 30 años que ha ofrecido su testimonio y un consejo: "El silencio no protege tanto. Hablar da miedo, pero también puede ser el principio de volver a encontrarte contigo mismo". EFE

(foto) (vídeo)

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