Faustino Oro: "Intento tomarme con calma los halagos, pero me sirven de motivación"

Fernando Pérez Soto

León, 15 may (EFE).- El precoz jugador de ajedrez argentino Faustino Oro, al que han rebautizado como el "Messi del ajedrez" y que hace unos días se convirtió en el segundo jugador más joven de la historia -12 años, 6 meses y 26 días- en conseguir la norma de Gran Maestro Internacional (GMI), huye de los múltiples halagos que recibe cada día pero que, reconoce, en entrevista con EFE, que le sirven de "motivación".

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El prodigio bonaerense del barrio de San Cristobal, afincado en Barcelona, repetirá presencia, a comienzos del mes de julio, en el torneo decano en España, el Magistral de Ajedrez Ciudad de León que disputa su trigésima novena edición y donde en 2025 fue capaz de poner en apuros a toda una leyenda del tablero como el cinco veces campeón mundial, Viswanathan "Vishy" Anand.

Anand tuvo que sudar de lo lindo para imponerse a un jugador que en este 2026 se había marcado como objetivo ser el GMI más precoz de la historia del ajedrez y que se quedó a las puertas de ese título honorífico en el prestigioso torneo Aeroflot de Moscú, en marzo pasado.

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Su sueño se cumplió, a medias, el pasado domingo en el Festival Mundial de Ajedrez en Cerdeña (Italia), pues logró la norma de GMI, pero se quedó a las puertas de superar al también precoz ajedrecista estadounidense Abhimanyu Mishra, que fue el más joven al consiguirlo en 2021 a los 12 años, 4 meses y 25 días.

"Para nada me sentí decepcionado porque el objetivo principal siempre fue mejorar mi ajedrez; el récord era un incentivo extra y ser el segundo más joven de la historia es un orgullo inmenso y algo que hace unos años ni soñaba, por eso estoy muy feliz con lo que logré", afirma convencido.

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Oro volverá a repetir en el Magistral donde, reconoce, se sintió "muy bien tratado, en una experiencia increíble porque es un torneo histórico y donde pude competir de igual a igual, por eso tenía ganas de seguir mejorando para volver con más fuerza en un formato que es muy dinámico y ante jugadores que te motivan para seguir creciendo", comenta.

El excampeón mundial Magnus Carlsen, que también pasara por el torneo leonés en su juventud, es uno de los grandes admiradores del talento que atesora el argentino y, en alusión a su apodo ha llegado a decir que en unos años se valorará en igual medida que la figura futbolística de su compatriota y que a su edad no había mostrado el nivel que atesora Faustino.

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"Es un sueño que alguien como Magnus -Carlsen-, que para mí es el mejor de todos los tiempos, diga cosas buenas sobre mi juego, eso me da mucha confianza, pero intento tomarlo con calma, aunque obviamente me motiva muchísimo para seguir estudiando y esforzándome cada día", apunta a EFE el jugador que se inició en el ajedrez aprendiendo en casa durante la pandemia.

Después de su visita a León hace un año se ve, en esta segunda oportunidad, como un jugador "más sólido". "He trabajado mucho en entender mejor las posiciones estratégicas y en mantener la calma en los momentos de presión, por lo que creo que mi comprensión del juego ha madurado bastante en este último año", asegura.

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En 2026, tendrá como rivales en el Magistral al ganador el pasado año, el vietnamita Lê Quang Liêm, junto con el leonés Jaime Santos, uno de los mejores jugadores españoles y el ruso Volodar Murzic, también afincado en España.

"El nivel es altísimo, como siempre en León y cada rival tiene un estilo único, algunos son muy agresivos y otros muy técnicos y por eso supone un desafío táctico enorme y obliga a estar preparado para cualquier tipo de partida, con el máximo respeto a todos, que son referentes para mí", afirma con máxima humildad.

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Su objetivo para el futuro inmediato es "seguir subiendo mi ELO, acercarme lo más que pueda a 2600 puntos, disfrutando del proceso, quizás ganar el campeonato argentino y quedar en los primeros lugares en las Olimpiadas y en el Mundial de Blitz, porque la clave es seguir mejorando y así los resultados vendrán", apunta.

Lo que tiene claro es que si fuera capaz de vencer en esta edición del Magistral de León cumpliría la tradición de que el campeón defiende el título al año siguiente porque considera esta cita como "parte" de su "carrera". "Sería un honor y un placer, si se diera, aceptar el desafío", sentenció. EFE

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(Recursos de archivo en EFEservicios: cód. 55020235323 y otros)

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