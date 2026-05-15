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El fallecido de un disparo en Villanueva la Serena es el cantaor flamenco Matías de Paula

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Villanueva de la Serena (Badajoz), 15 may (EFE).- El varón de 52 años que ha fallecido esta tarde de un disparo en la localidad pacense de Villanueva de la Serena (Badajoz) es el cantaor flamenco Matías de Paula, natural de esta localidad y con una reconocida trayectoria.

Así lo confirman a EFE fuentes cercanas al caso y varias personas del entorno del mundo del flamenco en la comarca, que han mostrado su sorpresa ante lo ocurrido.

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Según comentan, Matías de Paula estuvo más de veinte años actuando en tablaos de Madrid, donde llegó a actuar con artistas como Pitingo, y regresó a su ciudad natal, donde impulso la creación de la peña flamenca de Villanueva de la Serena 'Diego El Chucarro', en homenaje a su padre, en la que también daba clases.

Matías Corraliza Fernández, que es su verdadero nombre, es hermano del guitarrista Diego de Paula y de la bailaora Sandra Fernández.

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El suceso se ha producido pasadas las tres de la tarde en la plaza Rafael Alberti y hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Judicial de Don Benito-Villanueva de la Serena, servicios sanitarios del Servicio Extremeño de Salud y agentes de la Policía Local.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas de lo ocurrido y determinar las circunstancias en las que se ha producido el fallecimiento.

Por el momento no han trascendido más datos sobre la identidad de la víctima ni sobre posibles detenciones. EFE

ssv/pcm/ess

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EFE

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