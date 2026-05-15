El defensa austríaco de 19 años Schuster ficha por el Brentford por 20 millones de euros

Viena, 15 may (EFE).- El defensa austríaco Jannik Schuster, de 19 años, se ha convertido en el jugador austríaco más caro vendido al extranjero desde la Bundesliga austríaca tras fichar por el Brentford inglés por 20 millones de euros.

El central, que cumple 20 años este sábado, firmó un contrato de cinco temporadas con el club londinense, actualmente octavo en la Premier League.

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El Brentford informó del fichaje, pero sin aportar las cifras de la operación, que la agencia austriaca APA cifra en 20 millones de euros.

Schuster, internacional sub21 con Austria y formado en la cantera del Salzburgo, se ha quedado por debajo del récord absoluto de un futbolista austríaco, los 27 millones pagados por el Leipzig alemán al Hoffenheim por Christoph Baumgartner en 2023.

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El joven defensa, de 1,91 metros, disputó esta temporada 30 partidos oficiales con el conjunto austríaco y se convirtió en una de las revelaciones del equipo.

Considerado una de las grandes promesas defensivas del fútbol austríaco, destaca por su fortaleza física, intensidad y juego aéreo, aunque el jugador admite que todavía tiene mucho margen de mejora.

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El futbolista reconoce que el salto a la Premier es enorme, pero "ese desafío es lo que me atrae", afirmó Schuster a la agencia austríaca APA, y aseguró haberse sentido "muy sorprendido" por el interés del Brentford.

El entrenador del club inglés, Keith Andrews, calificó al austríaco como "un jugador con un enorme potencial" y destacó tanto su experiencia a alto nivel con el Salzburgo como su voluntad de trabajar en mejorar.

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Brentford, conocido por su modelo de fichajes basado en datos y análisis estadístico, considera a Schuster una nueva apuesta de futuro.EFE