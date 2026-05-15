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De Ligt pasa por el quirófano y se perderá el Mundial

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Londres, 15 may (EFE).- El holandés Matthijs De Ligt, defensa del Manchester United, ha sido operado de una lesión en la espalda y se perderá el Mundial que comienza el próximo mes en Estados Unidos, México y Canadá.

El central empezó muy bien la temporada y llegó a ser elegido el mejor futbolista del equipo en noviembre, pero ese mismo mes sufrió una lesión en la espalda que no le ha permitido volver a los terrenos de juego.

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El jugador, que ha sido operado ya, comenzará ahora su rehabilitación con el objetivo de poder volver a incorporarse al United en los primeros compases de la próxima temporada.

"Desde noviembre lo he intentado todo, poniéndome al límite en cada sesión y explorando cada opción para poder volver a hacer lo que amo, jugar al fútbol. Estoy muy agradecido a todo el mundo que me ha apoyado en este momento tan difícil de mi carrera. Sigo con la misma determinación que siempre de representar al United y poder jugar lo antes posible", dijo De Ligt.

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De Ligt es la segunda baja de importancia para la selección de Ronald Koeman después de que Xavi Simons, del Tottenham Hotspur, también se tenga que perder la Copa del Mundo por un problema en la rodilla. EFE

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EFE

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