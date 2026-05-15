Espana agencias

Darderi: "No tenía nada de gasolina; terminé muy tarde con Jódar"

Guardar
Google icon

Roma, 15 may (EFE).- El italiano Luciano Darderi, que cayó eliminado este viernes en semifinales del Masters 1.000 tras perder con el noruego Casper Ruud, afirmó que estaba cansado porque terminó muy tarde el partido contra el español Rafael Jódar y que no tenía "nada de gasolina".

"Sinceramente era cansancio. Terminé muy tarde con (Rafael) Jódar, así que los tiempos de recuperación fueron un poco diferentes", dijo en rueda de prensa.

PUBLICIDAD

Darderi señaló que lo siente por "toda la gente que vino hoy". "Aún así, di lo máximo durante todo el torneo, pero realmente no tenía nada de gasolina, cero", insistió.

Nacido en Argentina y nacionalizado italiano, Darderi aseveró que ya desde los primeros juegos su rival "empezó fuerte" y él estaba "un poco apagado". "Pensé que iba a mejorar un poco, pero empeoró", añadió.

PUBLICIDAD

"Tuve poco tiempo para recuperarme. Terminé a las 3 de la madrugada después de casi cuatro horas y luego jugué menos de un día después, a las tres o cuatro de la tarde", subrayó.

Darderi, que fue superado con claridad por Ruud en un encuentro que el noruego cerró en poco más de una hora, señaló que nunca hubiera imaginado llegar hasta semifinales y que ha sido "una semana realmente hermosa".

"Ha sido verdaderamente el torneo más bonito de mi vida hasta ahora", concluyó.

En su camino hasta semifinales, dio la sorpresa al eliminar al segundo favorito, Alexander Zverev, tras salvar cuatro bolas de partido, y al español Rafael Jódar en cuartos de final, en un duelo que superó las tres horas. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Montero apela en el cierre de campaña a mujeres, jóvenes y clase media para votar al PSOE

Infobae

Sánchez pide "coherencia" a andaluces que quieran un gobierno de izquierda y voten al PSOE

Infobae

Los expresidentes Chaves y Griñán asisten al mitin de cierre de campaña del PSOE

Infobae

Marta Torrejón apela a centrarse en sí mismas para compensar el deseo colchonero de ganar

Infobae

El festival Titirimundi de Segovia roza el lleno absoluto con miles de visitantes

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: Juanma Moreno llama a concentrar el voto porque necesitan “matrícula de honor” y Sánchez pide “coherencia” a los andaluces

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: Juanma Moreno llama a concentrar el voto porque necesitan “matrícula de honor” y Sánchez pide “coherencia” a los andaluces

Del paro a la vivienda y la inmigración: así han cambiado las preocupaciones de los españoles desde el 15M

Interior ha pagado 750.000 euros a familiares de guardias civiles muertos o heridos en su lucha contra los narcos, pero descarta mejorar esta indemnización

Andalucía se enfrenta al cierre de la campaña electoral con el PP al filo de la mayoría absoluta y el PSOE hundido ante un posible batacazo

La Guardia Civil detiene a 31 personas e incauta 300.000 dosis en el mayor operativo español contra la droga ‘flakka’, utilizada con fines sexuales

ECONOMÍA

Esto es lo que cuesta vaciar un piso durante una mudanza: precios reales y trucos para ahorrar dinero

Esto es lo que cuesta vaciar un piso durante una mudanza: precios reales y trucos para ahorrar dinero

Este es el precio de la gasolina este 15 de mayo en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Los compradores pagan más por casas más pequeñas: elevan en 31.000 euros su presupuesto, pero rebajan sus expectativas sobre el tamaño

El robot albañil, una máquina capaz de construir una vivienda de 200 metros cuadrados en menos de un día, que en España todavía no se ha asentado

El 26 % de los trabajadores desearía empezar de cero en otra carrera: seguir una pasión laboral cada vez es más difícil por estrés, bajos salarios y la sombra de la IA

DEPORTES

Monta tu equipo soñado para España: elige los 26 jugadores de la Selección convocados para el Mundial 2026

Monta tu equipo soñado para España: elige los 26 jugadores de la Selección convocados para el Mundial 2026

Las sorpresas de la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: de los seis porteros a los jóvenes futbolistas

Vértigo en el Real Madrid: venta de jugadores, cambio de entrenador y ahora, elecciones

Mbappé asegura que es el “cuarto delantero” para Arbeloa y el técnico lo desmiente: “No le he dicho semejante frase”

Los pitos, las pancartas y las protestas de la afición marcan la intrascendente victoria del Real Madrid ante el Oviedo