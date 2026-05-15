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Antonio García dirigirá al Cajasol Sevilla Proin en su debut en la Asobal

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Sevilla, 15 may (EFE).- El exjugador internacional Antonio García Robledo, actual técnico asistente del Fraikin BM Granollers, será el entrenador la próxima temporada del Cajasol Sevilla Proin, recién ascendido a la Liga Asobal, según han confirmado este viernes a EFE fuentes del club hispalense.

Antonio García, barcelonés de 42 años, puso fin el verano pasado a una larguísima trayectoria de dos decenios como jugador profesional, tras su tercera etapa como lateral izquierdo del Fraikin Granollers, y se integró enseguida en el cuerpo técnico del conjunto vallesano como asistente de Antonio Rama.

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Campeón del Mundo en 2013, bronce olímpico en Tokio y triple medallista europeo con la selección española, el nuevo técnico del club sevillano ha militado en varios de los clubes más importantes de Europa, como el FC Barcelona, el PSG y el Nantes en Francia, el Pick Szeged húngaro o el KIF Copenhague, entre otros.

La vinculación de Antonio García con el Cajasol Sevilla Proin se debe a la amistad que mantiene con su director técnico, Juan Andreu, excompañero suyo en Granollers, León y en la selección española que lo inscribió como socio de la entidad cuando ésta todavía militaba en la tercera división del balonmano nacional. EFE

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lhg/cb/og

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EFE

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