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Agentes medioambientales de la Generalitat confirman que no fueron movilizados en la dana

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València, 15 may (EFE).- Dos agentes medioambientales de la Generalitat Valenciana que han declarado este viernes como testigos en el juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la dana han confirmado que no fueron movilizados para la vigilancia de los cauces ni ninguna otra labor aquella jornada del 29 de octubre de 2024.

El primero en declarar ha sido un agente que ejerce desde hace 37 años y que actualmente es jefe comarcal en el puesto de Ademuz (Valencia).

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Este testigo ha asegurado que el día de la dana estuvo pendiente del teléfono toda la jornada y que le llamó la atención que no se les movilizase desde el primer momento.

A las 13:40 horas hizo vídeos de la inundación de una rambla en Ademuz y los envió a su central, que posteriormente los remitió al 112, según han informado fuentes judiciales conocedoras de la declaración.

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Tras la dana, el mismo día 30, ya fueron avisados para que se pusiesen a disposición de la Agencia Valenciana de Emergencias, como también ha sucedido en posteriores episodios de dana.

El segundo de los agentes en pasar por el juzgado es vecino de Sot de Chera y el día de la dana hizo fotos a la presa de Buseo alrededor de las 16 horas.

Ha confirmado, al igual que el primero, que habrían estado a disposición de Emergencias de haber sido movilizados "igual que cuando se lo piden para un incendio".

También ha asegurado que no les llegó aviso por la alerta hidrológica, hecho que conocieron por los medios de comunicación. EFE

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EFE

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