Espana agencias

Zan Tabak: "Nos hemos quedado cortos en el apartado físico ante el Asisa Joventut"

Guardar
Google icon

Badalona (Barcelona), 14 may (EFE).- El técnico del MoraBanc Andorra, Zan Tabak, ha remarcado que "el equipo se ha quedado corto en el apartado físico ante el Asisa Joventut", en la derrota de los suyos ante los catalanes por un contundente 101-79.

El entrenador croata se ha mostrado crítico tras la derrota en Badalona. "Además de físico nos ha faltado también algo de actitud en ciertos momentos. También no hemos estado acertados en tramos importantes del partido", ha dicho.

PUBLICIDAD

"Nosotros nos jugamos la vida en la búsqueda de la permanencia, pero ellos también necesitaban ganar sí o sí para mantenerse en zona de 'play-off'", ha añadido.

Por último, Tabak ha hablado de las sensaciones de su equipo en las últimas semanas. "No creo que hayamos dado un paso hacia atrás. Hemos jugado ante un equipo mejor que nosotros y hemos perdido. Sufrimos mucho en defensa, es algo a mejorar", ha finalizado. EFE

PUBLICIDAD

jvs/asc

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Daniel Luque hace valer su solidez en Las Ventas entre un absoluto vacío de casta

Infobae

El presunto agresor sexual de una mujer ingresada en Ibiza forzó una puerta del hospital

Infobae

Medvedev tira de veteranía ante un Landaluce ejemplar y se cita con Sinner en semifinales

Infobae

2-1. El Vila-sana vence al Manlleu y se verá en semifinales con el Esneca Fraga

Infobae

Corberán: "No me siento salvado"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez archiva la querella por el suicidio de Sandra Peña que presentó la familia contra el colegio: considera que el centro actuó ante el presunto acoso escolar

El juez archiva la querella por el suicidio de Sandra Peña que presentó la familia contra el colegio: considera que el centro actuó ante el presunto acoso escolar

Ayuso avisa de que Sánchez está preparando una “compra masiva de votos” e ironiza con que dará ayudas hasta a “mujeres afectadas por ballenas” para seguir gobernando

El PP fuerza un debate sobre la prórroga de los presupuestos del Gobierno y el uso de fondos europeos para cubrir gasto en pensiones pese al aval de Bruselas

La Audiencia Nacional deja visto para sentencia el juicio a la familia Pujol sin resolver el origen de la fortuna oculta en Andorra

La Guardia Civil recuerda a los dos agentes fallecidos en Huelva en el homenaje a los caídos de la jura de bandera del colegio de Valdemoro

ECONOMÍA

El robot albañil, una máquina capaz de construir una vivienda de 200 metros cuadrados en menos de un día, que en España todavía no se ha asentado

El robot albañil, una máquina capaz de construir una vivienda de 200 metros cuadrados en menos de un día, que en España todavía no se ha asentado

El 26 % de los trabajadores desearía empezar de cero en otra carrera: seguir una pasión laboral cada vez es más difícil por estrés, bajos salarios y la sombra de la IA

Trabajo declara la ‘guerra’ a las plataformas que cobran por intermediar en la contratación de las empleadas del hogar: “Se acabó hacer negocio con ellas”

La hija de una estrella de la televisión vende la mansión familiar por más de 4 millones de euros: fue construida hace seis años y cuenta con 372 metros cuadrados

El PP fuerza un debate sobre la prórroga de los presupuestos del Gobierno y el uso de fondos europeos para cubrir gasto en pensiones pese al aval de Bruselas

DEPORTES

Calor extremo, riesgos de golpes de calor y pausas “demasiado cortas”: expertos en salud alertan a la FIFA sobre el Mundial 2026

Calor extremo, riesgos de golpes de calor y pausas “demasiado cortas”: expertos en salud alertan a la FIFA sobre el Mundial 2026

Las reglas del juego de Florentino: ¿qué puede hacer y qué no durante el proceso electoral a la presidencia del Real Madrid?

El futbolista Álvaro Aguado se defiende tras haber sido acusado de agresión sexual: “Verdad solo hay una”

Enrique Riquelme, objetivo trono blanco: los 187 millones que necesita para luchar de tú a tú con Florentino por el reinado del Real Madrid

¿Puede ir al Mundial un jugador fuera de la prelista de 55 de De la Fuente? El blindaje de la FIFA y sus excepciones