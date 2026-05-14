Zan Tabak: "Nos hemos quedado cortos en el apartado físico ante el Asisa Joventut"

Badalona (Barcelona), 14 may (EFE).- El técnico del MoraBanc Andorra, Zan Tabak, ha remarcado que "el equipo se ha quedado corto en el apartado físico ante el Asisa Joventut", en la derrota de los suyos ante los catalanes por un contundente 101-79.
El entrenador croata se ha mostrado crítico tras la derrota en Badalona. "Además de físico nos ha faltado también algo de actitud en ciertos momentos. También no hemos estado acertados en tramos importantes del partido", ha dicho.
PUBLICIDAD
"Nosotros nos jugamos la vida en la búsqueda de la permanencia, pero ellos también necesitaban ganar sí o sí para mantenerse en zona de 'play-off'", ha añadido.
Por último, Tabak ha hablado de las sensaciones de su equipo en las últimas semanas. "No creo que hayamos dado un paso hacia atrás. Hemos jugado ante un equipo mejor que nosotros y hemos perdido. Sufrimos mucho en defensa, es algo a mejorar", ha finalizado. EFE
PUBLICIDAD
jvs/asc
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD