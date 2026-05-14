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Manu Pérez (Frigoríficos del Morrazo) sufre una microrrotura fibrilar en el cuádriceps

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Cangas de Morrazo (Pontevedra), 14 may (EFE).- El internacional júnior Manu Pérez, central del Frigoríficos del Morrazo, estará alrededor de diez días de baja después de que las pruebas médicas revelaran que sufre una microrrotura fibrilar en el cuádriceps.

El jugador se lesionó en el último partido de Liga contra el Bidasoa, en el que ya no pudo disputar los últimos minutos, lo que forzó a su entrenador, Quique Domínguez, a situar en el lateral izquierdo al noruego David Valderhaug al no contar, también por lesión, con Santi López.

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La baja de Manu Pérez es un serio contratiempo para el Frigoríficos, ya que no cuenta con otro central en su plantilla. No obstante, los servicios médicos del club no descartan que pueda llegar al decisivo encuentro del 22 de mayo contra el Caserío Ciudad Real. EFE

dmg/cmm

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