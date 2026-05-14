El festival homenaje a Robe limitará a 6.000 personas el acceso a los conciertos

Plasencia, 14 may (EFE).- La organización del festival 'Primeras Flores Amarillas', previsto para este sábado en Plasencia como homenaje al músico Roberto Iniesta, repartirá un máximo de 6.000 pulseras para regular el acceso a los conciertos previstos en el recinto de Torre Lucía de la capital del Jerte.

Según ha informado la Concejalía de Juventud placentina, el aforo simultáneo permitido en el recinto será de 2.000 personas, por lo que el acceso estará sujeto a una rotación continua de público durante toda la noche.

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Las pulseras identificativas, que incluirán un código QR, podrán recogerse gratuitamente entre las 11:00 y las 20:00 horas en la plaza Mayor, con un máximo de tres por persona.

Los conciertos principales comenzarán a las 20:00 horas y las puertas de Torre Lucía abrirán a las 18:30 horas.

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Una vez completado el aforo, no se permitirá el acceso de nuevos asistentes hasta que salgan otras personas del recinto.

El control del acceso correrá a cargo de personal de seguridad privada, controladores y agentes de la Policía Local.

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El Ayuntamiento ha explicado que esta medida busca favorecer la movilidad del público y repartir la actividad cultural por diferentes puntos del casco histórico, donde se han habilitado doce espacios para actuaciones acústicas y música callejera.

La programación incluye también batucadas, percusión y actuaciones al aire libre distribuidas por plazas y calles del centro, sin instalación de escenarios fijos ni grandes infraestructuras.

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Además, el Consistorio ha habilitado el aparcamiento del recinto ferial El Berrocal para la llegada de furgonetas y autocaravanas, mientras que la zona alta y los pabellones anexos funcionarán como área de acampada, aunque no estará permitido instalar tiendas de campaña fuera de los espacios autorizados ni verter residuos. EFE

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