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Ayuso: "México no existió hasta que llegaron los españoles"

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Madrid, 14 may (EFE).- La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este jueves a la izquierda española y mexicana de estar "retorciendo la Historia de España en México", y ha apostillado: "México no existió hasta que llegaron los españoles".

En una intervención en el pleno de la Asamblea de Madrid, Díaz Ayuso ha contestado a las críticas de la oposición a su gira mexicana, que interrumpió anticipadamente denunciando un "clima de boicot" del que acusó a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y del que ha responsabilizado igualmente al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.

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"Pregúntenle (a la presidenta mexicana) cuál es el pasado de México antes de que nos uniéramos en mestizaje", ha dicho la jefa del Ejecutivo regional madrileño en alusión a un 'tzompantli' o muro de cráneos maya que se excavó en Ciudad de México.

Ha considerado que "a lo mejor habrá que empezar a pedir disculpas por tanta mentira y por tanto agravio para vivir de la pobreza, que es lo que hace siempre el comunismo" para que la gente "esté podrida" y solo albergue "desconfianza" y "emociones negativas", y no tenga "ni fe, ni nación, ni historia, ni familia ni propiedad".

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Díaz Ayuso ha defendido que fue a México a "trabajar", al igual que hacen otros dirigentes territoriales en sus viajes institucionales, con el valor añadido, en este caso, de que "el 98 por ciento de la inversión mexicana que llega a España viene directamente a Madrid".

"Si nuestro viaje no está justificado, no les cuento el de los presidentes autonómicos socialistas; como a nadie les importa, pues no pasa nada", ha apostillado. EFE

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EFE

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