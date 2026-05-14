Díaz Ayuso, sobre Florentino Pérez: “Le debemos muchísimo todos”

Madrid, 14 may (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, elogió este jueves la gestión del empresario Florentino Pérez como presidente del Real Madrid y afirmó: "Le debemos muchísimo todos".

"Creo que ha sido el mejor presidente que ha tenido el club y creo que es uno de los mejores empresarios de este país", afirmó la política madrileña, que destacó la proyección internacional del Real Madrid y del nuevo Bernabéu, en una entrevista en esRadio.

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“Lo que ha hecho con el Bernabéu y, por supuesto, con el equipo ha sido exportar nuestra marca por todo el mundo y atraer a ciudadanos de todos los rincones que han puesto sus ojos en nosotros”, resaltó la presidenta madrileña.

Díaz Ayuso evitó pronunciarse sobre cuestiones relacionadas con los procesos electorales en el club blanco. “Ninguna institución se mete en los procesos electorales internos de otras”, aseguró.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid también se refirió a la sentencia judicial, conocida este miércoles, que exculpó al Real Madrid de cualquier responsabilidad relacionada con los ruidos en el estadio Santiago Bernabéu que habían sido denunciados por una plataforma vecinal.

Díaz Ayuso apostó por "dar equilibrio" para “compaginar el descanso de los vecinos con un recinto que estaba allí y que es el mejor recinto ahora mismo del mundo para organizar eventos de esas características”.

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No obstante, apostilló: "Hay que entender que vivimos en una ciudad y en un país que somos de ruido".

"Si no, no podríamos hacer nada: no habría unos sanfermines, no habría una Feria de Abril, no habría una calle Ponzano (conocida zona de restauración en la capital), no habría el centro de Madrid, no habría tantísimos eventos...", declaró.

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La dirigente madrileña añadió que su Gobierno buscará “dar seguridad jurídica a los promotores” y facilitar “la manera de que se pueda compaginar la vida diaria” con la actividad del estadio. EFE