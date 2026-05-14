Cazorla sobre su retirada: “Quiero ver el proyecto y tomar una decisión”

Madrid, 15 may (EFE).- Santi Cazorla, futbolista del Oviedo, abrió la puerta a continuar una temporada más en el club, ya con 41 años cumplidos, y se emplazó al verano, tras “desconectar” y “ver el proyecto” antes de “tomar una decisión”.

“Este año me han respetado las lesiones y me he encontrado bien, quiero desconectar, ver el proyecto del equipo y tomar una decisión. Veremos qué pasa. Quiero disfrutar de estos dos partidos que quedan”, señaló en zona mixta tras la derrota de su equipo 2-0 ante el Real Madrid.

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Partido en el que fue ovacionado tanto por la afición local como visitante en el Santiago Bernabéu, y en el que fue suplente. Algo para su técnico, el uruguayo Guillermo Almada, consensuado; opinión que no compartió el futbolista.

“¿Una decisión consensuada? Es una forma de decirlo… ya lo explicaré más adelante. Siempre he intentado sumar y no quiero crear polémica ni problemas. Son cosas que quedan entre el entrenador y yo”, señaló.

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Además, aseguró que solo piensa en “disfrutar” del partido del próximo domingo, el último en casa para el Oviedo esta temporada. EFE