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Ayuso avisa de una "compra masiva de votos" e ironiza con que darán ayudas hasta a "mujeres afectadas por ballenas"

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avisado de una "compra masiva de votos" por parte del Gobierno de España "a partir del año que viene con el dinero de todos" y ha ironizado con que darán ayudas hasta a "mujeres afectadas por ballenas".

Lo ha manifestado este jueves en una entrevista en 'EsRadio', recogida por Europa Press, donde ha apuntado que el Ejecutivo central está "utilizando todos los medios a su alcance y el poder y el dinero de todos para crear un estado de ánimo cara al año 2027"

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"Con todo tipo de trampas. A partir de la semana que viene vamos a ver anuncios para contentar a los socios de (Pedro) Sánchez y para seguir comprando voluntades o intentándolo en algunas comunidades. Y mientras tanto, la clase media se sigue hundiendo, las empresas siguen perdiendo competitividad y los problemas auténticos de España siguen a su suerte. Este Gobierno ya todo lo ha apostado a la propaganda", ha aseverado.

Considera Ayuso que la "compra masiva de votos" se producirá el año que viene con el "dinero de todos" y que la Unión Europea "ya le está reclamando". "Han hecho una recaudación estratosférica de impuestos y de medios públicos para que el 2027 ya sea 1.000 euros por ser joven, 3.000 euros por ser agraviada", ha añadido.

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Al hilo, la jefa del Ejecutivo autonómico ha advertido de que "aquellos que están haciendo su trabajo", como funcionarios, jueces, agentes y periodistas, "van a ser desprestigiados y acorralados" porque "están imponiendo a la fuerza ese estado de ánimo".

"LA TRAMPA SE ESTÁ HACIENDO AHORA"

"Todos sabemos que en igualdad de condiciones Sánchez no tiene absolutamente nada que hacer. O sea que intentará como en el 2023 la misma estrategia. Lo que pasa es que estuvo el exceso de confianza, ahora ya no lo va a haber, pero sí que se jugó con el voto por correo y ahora será con las nacionalizaciones", ha subrayado.

Cree la dirigente madrileña que el Ejecutivo central estudia "desde qué países es más fácil que el voto sea propicio o no" y que votará una persona que "nunca ha pisado España". Ha asegurado que "el 80% de las nacionalizaciones van a votar izquierdas".

"La trampa no está en la urna, la trampa se está haciendo ahora. Estamos ahora mismo contando datos, testimonios, analizando incremento de censos, y claro que daremos esta batalla y lo contaremos", ha defendido.

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EuropaPress

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