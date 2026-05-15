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32-27. Los ‘Hispanos’ dan el primer paso ante Israel para llegar al Mundial

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Redacción deportes, 14 may (EFE).- La selección española de balonmano dio este jueves el primer gran paso hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, tras imponerse en Buenos Aires por 32-27 ante Israel, en el primero de los dos duelos por la eliminatorias de clasificación para el Mundial de Alemania, que se disputará del 13 al 31 de enero de 2027.

La "actual situación geopolítica", como señaló la Federación Española el mes pasado, obligó a que tanto este duelo como la revancha del próximo sábado se dispute en La Casa del Handball Argentino, ubicada en el Parque Olímpico de la Juventud en Buenos Aires.

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Este cruce entre españoles e israelíes no sólo determinará un billete mundialista, sino también la posibilidad de dar el primer paso hacia los Juegos de Los Ángeles, ya que el Mundial de Alemania además de asegurar la plaza olímpica al equipo que resulte campeón, repartirá los primeros puestos en los torneos preolímpicos.

Tras la última semana internacional de marzo, con doble amistoso ante Francia, los ‘Hispanos’ conducidos por Jordi Ribera dieron la talla este jueves y pudieron imponerse con cinco goles de diferencia ante un rival como Israel, que venía de imponerse ante Georgia en la instancia anterior por un gol de diferencia en el global de los dos partidos (60-59).

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Ian Tarrafeta, con seis anotaciones, y Marcos Fis, con cuatro, fueron los máximos anotadores del ganador en un listado para los ‘Hispanos’ que completaron Juan Gurri, Kaludi Odriozola, Aleix Gómez, Mario Nevado y Daniel Fernández con tres, Agustín Casado y Imanol Garciandia con dos; Antonio Serradilla, Abel Serdio e Ian Barrufet con uno.

En tanto, para Israel convirtieron Yonatan Dayan y Yoav Lumbroso -cada uno con cinco-, mientras que sumaron Snir Natsia, Nadav Nizri y Nadav Cohen con tres, Daniel Sarfati, Or Refael Levi con dos, mientras que uno convirtieron Daniel Mosindi, Tomer Bodenheimer y Noam Yair Sosna.

En la portería Sergey Hernández disputó casi todo el encuentro con doce salvadas, dos de ellas clave, mentiras que hubo muy pocos minutos para Gonzalo Pérez de Vargas; mientras que en el elenco israelí se repartieron el tiempo Yahav Shamir y Dan Tepper.

En la línea temporal el primer tiempo tuvo paridad con Yoav Lumbroso tuvo un buen arranque, mientras que Kaludi Odriozola y Tarrafeta mantuvieron en partido a España.

Sobre el final de la primera etapa los ‘Hispanos’ lograron hilvanar buenas ofensivas para irse al descanso con seis de ventaja en el resultado (18-12).

Sergey Hernández fue vital en la segunda etapa para que España tome una ventaja de ocho (31-23) con Tarrafeta y la irrupción de Marcos Fes en la opción goleadora del vencedor, mientras que Yonatan Dayan aprovechó el final para impulsar una recta final de cuatro tantos seguidos de Israel y el último de España por parte de Aleix Gómez para el definitivo 32-27.

Esta semana se reparten las últimas diez plazas para las selecciones europeas que aún no se han clasificado para el Mundial de Alemania 2027 en eliminatorias a doble partido, y para España e Israel la vuelta será el próximo sábado en el mismo escenario de Buenos Aires. EFE

(foto)

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EFE

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