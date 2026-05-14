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87-80. El Baskonia tumba a Murcia y aprieta la segunda plaza

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Vitoria, 14 may (EFE).- El Kosner Baskonia tumbó por 87-80 al UCAM Murcia este jueves, se llevó el ‘average’ y apretó la segunda plaza de la Liga Endesa, en un duelo que tuvieron dominado durante los 40 minutos hasta una distancia de 17 puntos, cuando David DeJulius se encargó de ponerle picante con 34 puntos, 26 en la segunda parte.

Tim Luwawu-Cabarrot, con 25 puntos, y un triple clave en la última posesión para superar los cinco puntos del duelo de ida, fue el mejor de encuentro en el que los bases pusieron la calidad por los dos lados.

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El encuentro comenzó con una idea clara de los hombres de Sito Alonso, abandonar la marca de Rafa Villar y buscar el dos contra uno y ayudar en defensa a otros compañeros.

En un principio, la gestión defensiva sorprendió a los azulgranas, pero después, la lectura de Trent Forrest y la defensa del propio Villar ayudó para que los locales abrieran los primeros huecos.

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El despliegue táctico para defender el aro continuó en el conjunto universitario con una zona 2-3, que junto al rebote ofensivo dio aire a los murcianos.

A los ocho minutos de partido, con 15-15 en el marcador, saltó el partido por los aires cuando se encararon Mamadi Diakité y Devonte Cacok tras un encontronazo en la zona, que dio lugar a un tumulto de jugadores que se resolvió con una antideportiva y una técnica para cada equipo.

El Baskonia no acertó con los tiros abiertos contra la zona en la que Eugene Omoruyi fue clave para poner el 20-18 tras un primer asalto eléctrico.

La primera línea defensiva del Murcia comenzó a fallar y los exteriores azulgranas lo aprovecharon para mantenerse por delante en un partido en el que los jugadores comenzaron a cargarse de faltas.

A los universitarios tampoco le salían las cosas en ataque, sobre todo, porque David DeJulius no estaba fino. A pesar de todo, los visitantes evitaron que se rompiera el partido con dos buenas defensas y un triple lejano del base, que cerraron el primer tiempo (43-33, min 20).

Tim Luwawu-Cabarrot confirmó tras el descanso su buen momento y tiró del carro de un Baskonia que se fue por encima de los diez puntos, ante un Murcia que no encontraba su ritmo ni su capacidad anotadora.

El partido bajó de revoluciones y entró en un momento de letargo en el que el UCAM pudo recortar pero tampoco estuvo fino y el marcador lució un 67-53, con diez minutos por delante.

El choque no acababa de romperse. Los universitarios aguantaban enganchados, teniendo en cuenta que el ‘average’ estaba en cinco puntos.

DeJulius capitalizó entonces el juego ofensivo de los murcianos para meter a su equipo de lleno en el partido, 76-75, a dos minutos del final con un parcial de 2-14 a favor de los visitantes.

Cinco puntos consecutivos de Kobi Simmons dieron aire a los azulgranas y el epílogo se convirtió en un duelo de bases, que buscaron tumbar el ‘average’ de cinco puntos a favor de los universitarios.

Ficha técnica:

87 - Kosner Baskonia (20+23+24+20): Trent Forrest (14), Villar (-), Radzevicius (2), Rodions Kurucs (2) y Edwards (7) -cinco inicial-, Diakité (3), Simmons (21), Sedekerkis (3), Omoruyi (10), Luwawu-Cabarot (22), Spagnolo (-) y Frisch (-).

80 - UCAM Murcia (18+15+20+27): DeJulius (34), Radebaugh (7), Raieste (2), Martin (4) y Cate (14) -cinco inicial-, Michael Forrest (6), Sant-Roos (5), Hands (-), Diagné (-), Nakic (-) y Cacok (8).

Árbitros: Martín Caballero, Alberto Sánchez y Sixto Vicente Martínez. Eliminaron por faltas personales a los visitantes Raieste (min.28) y Cacok (min.32) y al local Spagnolo (min.29). Señalaron falta antideportiva a Cacok y Diakite (min.8) y una técnica a Omoruyi y a Sant-Roos (min.8) y otra más al banquillo visitante (min.29).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 31 de la liga Endesa disputado en el Buesa Arena de Vitoria ante 7.109 espectadores. EFE

jd/asc

(foto)

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