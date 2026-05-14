Óscar Puente: "Moreno y Díaz Ayuso son dos caras de la misma moneda"

Jaén, 14 may (EFE).- El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dicho hoy en un acto público del PSOE celebrado en Linares (Jaén) que el presidente andaluz, Juanma Moreno, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, “son dos caras de la misma moneda, no hay grandes diferencias”.

Puente consideró que la labor de Moreno al frente de la Junta de Andalucía se caracteriza por su “poca gestión, mucha propaganda y control de medios y mensajes”.

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De hecho, apuntó que el presidente de la Junta “no es muy diferente de Díaz Ayuso”. “Que no os engañe su sonrisa de plástico: es mejor cantante que presidente y como presidente deja bastante que desear”, apostilló.

En un acto público en Linares, advirtió hoy que si Moreno revalida el Gobierno de Andalucía “lo interpretará como un cheque en blanco y lo que ha hecho con la sanidad pública es poco para lo que va a hacer”.

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“El domingo está en juego si avanzamos hacia un modelo de privatización o si desandamos ese camino y le devolvemos a la sanidad su carácter eminentemente público”, subrayó el ministro.

Puente dijo que si el PP puede continuar destrozando la sanidad “luego vendrán los problemas, como el del cribado del cáncer de mama, que no es más que la consecuencia de la búsqueda del negocio a ultranza”. “Hay que ir a votar y si hay un partido que siempre ha defendido lo público, es el PSOE. Vamos a dar una lección democrática a quienes creen que el pescado está vendido”, remachó.

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El responsable socialista criticó a quienes “quieren hacerse muy ricos con necesidades y derechos básicos” y alertó de que “quieren llevarnos al modelo norteamericano, al modelo de que cada uno se apañe como pueda”.

“Lo están haciendo poco a poco. Así que, que nadie os haga creer que la sanidad está mejor en manos privadas y que hacer negocio con la salud es gestionar mejor”, señaló.

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Puente aprovechó para poner en valor que “nunca se ha invertido en infraestructuras como lo ha hecho este Gobierno”, máxime después del “agujero negro” de 7 años del Gobierno de Rajoy, que “hay que levantar con mucho esfuerzo y tiempo”.

Destacó que Andalucía es “la segunda comunidad” con más inversión en esta materia de España, mientras que preguntó “cómo están las carreteras de titularidad autonómica” poniendo como ejemplo la que sirve de entrada por la Sierra de Andújar desde Castilla La Mancha.

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“Esa carretera en Castilla La Mancha está impoluta. Cuando pasa a Andalucía, a la Sierra de Andújar, está hecha un desastre”, afeó a Moreno Bonilla. EFE

gd

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