Espana agencias

102-83. El Gran Canaria toma oxígeno por la permanencia tras vencer en el derbi canario

Guardar
Google icon

Las Palmas de Gran Canaria, 14 may (EFE).- El Dreamland Gran Canaria toma aire en la lucha por la salvación en la ACB con un triunfo balsámico ante La Laguna Tenerife en un derbi de claro color amarillo (102-83), con exhibición del escolta norteamericano Isaiah Wong -25 puntos y 29 de valoración- y polémica con la agresión de Fran Guerra a Robertson que acabó con el pívot aurinegro descalificado al inicio del último cuarto.

En un arranque de alto voltaje, Guerra y Shermadini daban ventaja a los laguneros sacando provecho de los bloqueos directos, mientras Brussino mantenía a la nave claretiana con sus penetraciones sobre la pintura -6 puntos del argentino- en el ecuador del primer cuarto (10-12).

PUBLICIDAD

Con las primeras rotaciones, el equipo claretiano se creció, especialmente con Pelos y Wong, llegando a disfrutar de una renta de 8 puntos, pero al final Jaime Fernández logró maquillar la hemorragia visitante desde el perímetro, para cerrar así el cuarto inicial con 26-21.

Ya en el segundo asalto, entró Wong en combustión, siendo todo un tormento para la trinchera lagunera con sus continuos unos contra unos. En apenas tres minutos, el de New Jersey enganchó 7 puntos y se llevó por medio una técnica de Guerra que forzó el tiempo muerto de Vidorreta con 42-26 en el electrónico.

PUBLICIDAD

Los aurinegros sufrieron un severo cortocircuito, elevándose la hemorragia a 20 puntos (51-31). No obstante, Shermadini echó mano de su veteranía para maquillar la cicatriz, pero fue en vano, ya que Alocén y Metu le echaron más sal a la herida, quedando el duelo al descanso en un elocuente 57-41.

En la reanudación, Doornekamp asumió galones junto a Mills, pero Wong y Metu volvieron a la carga para ampliar incluso la diferencia (66-50). A partir de ahí se recrudeció el intercambio de canastas y de errores, tomando Shermadini el testigo junto con Mills, mientras Wong encontraba el relevo en los triples de Brussino (79-61).

Ya en el último cuarto, estalló la polémica en un bloqueo de Guerra sobre Robertson que el canadiense intentó evitar y, sin embargo, se llevó el puñetazo del pívot canario, incendiando el ambiente en el Gran Canaria Arena. Los colegiado decidieron pitar doble antideportiva tras la revisión, con lo que el isleño acabó descalificado.

Con ello, el Granca alcanzó una máxima diferencia de 30 puntos (96-66), haciendo ya una utopía todo intento de reacción de los laguneros. Al final, triunfo amarillo (102-83) que le da oxígeno a los del Che García en la zona roja de la tabla mientras que La Laguna se atasca en su particular lucha por certificar el billete de playoff.

Ficha técnica:

102. Dreamland Gran Canaria (26+31+22+23): Albicy (-), Robertson (10), Brussino (14), Metu (15) y Tobey (8) -quinteto titular-; Wong (25), Alocén (2), Samar (-), Miteo (2), Vila (6), Jefferson (13) y Pelos (7).

Entrenador: Néstor Che García.

83. La Laguna Tenerife (21+20+20+22): Fitipaldo (5), Scrubb (2), Abromaitis (14), Guerra (11), Mills (15) -quinteto titular-; Huertas (-), Fernández (11), Van Beck (3), Sastre (3), Shermadini (15), Alderete (-) y Doornekamp (4).

Entrenador: Txus Vidorreta.

Árbitros: Carlos Peruga, Arnau Padrós Feliu y Andrés Fernández Carretero. Eliminaron con falta descalificante al visitante Fran Guerra.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la 31ª jornada de la Liga Endesa, disputado en el Gran Canaria Arena ante un total de 6.589 espectadores. EFE

dhr/arh

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Óscar Puente: "Moreno y Díaz Ayuso son dos caras de la misma moneda"

Infobae

Un juez ordena a Mouliaá declarar en persona y ella recurre y se querella contra Errejón

Infobae

Mbappé: “Arbeloa me ha dicho que soy el cuarto delantero”

Infobae

Almada: "No me sorprende que ovacionen a Cazorla"

Infobae

87-80. El Baskonia tumba a Murcia y aprieta la segunda plaza

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez archiva la querella por el suicidio de Sandra Peña que presentó la familia contra el colegio: considera que el centro actuó ante el presunto acoso escolar

El juez archiva la querella por el suicidio de Sandra Peña que presentó la familia contra el colegio: considera que el centro actuó ante el presunto acoso escolar

Ayuso avisa de que Sánchez está preparando una “compra masiva de votos” e ironiza con que dará ayudas hasta a “mujeres afectadas por ballenas” para seguir gobernando

El PP fuerza un debate sobre la prórroga de los presupuestos del Gobierno y el uso de fondos europeos para cubrir gasto en pensiones pese al aval de Bruselas

La Audiencia Nacional deja visto para sentencia el juicio a la familia Pujol sin resolver el origen de la fortuna oculta en Andorra

La Guardia Civil recuerda a los dos agentes fallecidos en Huelva en el homenaje a los caídos de la jura de bandera del colegio de Valdemoro

ECONOMÍA

El robot albañil, una máquina capaz de construir una vivienda de 200 metros cuadrados en menos de un día, que en España todavía no se ha asentado

El robot albañil, una máquina capaz de construir una vivienda de 200 metros cuadrados en menos de un día, que en España todavía no se ha asentado

El 26 % de los trabajadores desearía empezar de cero en otra carrera: seguir una pasión laboral cada vez es más difícil por estrés, bajos salarios y la sombra de la IA

Trabajo declara la ‘guerra’ a las plataformas que cobran por intermediar en la contratación de las empleadas del hogar: “Se acabó hacer negocio con ellas”

La hija de una estrella de la televisión vende la mansión familiar por más de 4 millones de euros: fue construida hace seis años y cuenta con 372 metros cuadrados

El PP fuerza un debate sobre la prórroga de los presupuestos del Gobierno y el uso de fondos europeos para cubrir gasto en pensiones pese al aval de Bruselas

DEPORTES

Los pitos, las pancartas y las protestas de la afición marcan la intrascendente victoria del Real Madrid ante el Oviedo

Los pitos, las pancartas y las protestas de la afición marcan la intrascendente victoria del Real Madrid ante el Oviedo

Calor extremo, riesgos de golpes de calor y pausas “demasiado cortas”: expertos en salud alertan a la FIFA sobre el Mundial 2026

Las reglas del juego de Florentino: ¿qué puede hacer y qué no durante el proceso electoral a la presidencia del Real Madrid?

El futbolista Álvaro Aguado se defiende tras haber sido acusado de agresión sexual: “Verdad solo hay una”

Enrique Riquelme, objetivo trono blanco: los 187 millones que necesita para luchar de tú a tú con Florentino por el reinado del Real Madrid