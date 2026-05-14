102-83. El Gran Canaria toma oxígeno por la permanencia tras vencer en el derbi canario

Las Palmas de Gran Canaria, 14 may (EFE).- El Dreamland Gran Canaria toma aire en la lucha por la salvación en la ACB con un triunfo balsámico ante La Laguna Tenerife en un derbi de claro color amarillo (102-83), con exhibición del escolta norteamericano Isaiah Wong -25 puntos y 29 de valoración- y polémica con la agresión de Fran Guerra a Robertson que acabó con el pívot aurinegro descalificado al inicio del último cuarto.

En un arranque de alto voltaje, Guerra y Shermadini daban ventaja a los laguneros sacando provecho de los bloqueos directos, mientras Brussino mantenía a la nave claretiana con sus penetraciones sobre la pintura -6 puntos del argentino- en el ecuador del primer cuarto (10-12).

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Con las primeras rotaciones, el equipo claretiano se creció, especialmente con Pelos y Wong, llegando a disfrutar de una renta de 8 puntos, pero al final Jaime Fernández logró maquillar la hemorragia visitante desde el perímetro, para cerrar así el cuarto inicial con 26-21.

Ya en el segundo asalto, entró Wong en combustión, siendo todo un tormento para la trinchera lagunera con sus continuos unos contra unos. En apenas tres minutos, el de New Jersey enganchó 7 puntos y se llevó por medio una técnica de Guerra que forzó el tiempo muerto de Vidorreta con 42-26 en el electrónico.

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Los aurinegros sufrieron un severo cortocircuito, elevándose la hemorragia a 20 puntos (51-31). No obstante, Shermadini echó mano de su veteranía para maquillar la cicatriz, pero fue en vano, ya que Alocén y Metu le echaron más sal a la herida, quedando el duelo al descanso en un elocuente 57-41.

En la reanudación, Doornekamp asumió galones junto a Mills, pero Wong y Metu volvieron a la carga para ampliar incluso la diferencia (66-50). A partir de ahí se recrudeció el intercambio de canastas y de errores, tomando Shermadini el testigo junto con Mills, mientras Wong encontraba el relevo en los triples de Brussino (79-61).

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Ya en el último cuarto, estalló la polémica en un bloqueo de Guerra sobre Robertson que el canadiense intentó evitar y, sin embargo, se llevó el puñetazo del pívot canario, incendiando el ambiente en el Gran Canaria Arena. Los colegiado decidieron pitar doble antideportiva tras la revisión, con lo que el isleño acabó descalificado.

Con ello, el Granca alcanzó una máxima diferencia de 30 puntos (96-66), haciendo ya una utopía todo intento de reacción de los laguneros. Al final, triunfo amarillo (102-83) que le da oxígeno a los del Che García en la zona roja de la tabla mientras que La Laguna se atasca en su particular lucha por certificar el billete de playoff.

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Ficha técnica:

102. Dreamland Gran Canaria (26+31+22+23): Albicy (-), Robertson (10), Brussino (14), Metu (15) y Tobey (8) -quinteto titular-; Wong (25), Alocén (2), Samar (-), Miteo (2), Vila (6), Jefferson (13) y Pelos (7).

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Entrenador: Néstor Che García.

83. La Laguna Tenerife (21+20+20+22): Fitipaldo (5), Scrubb (2), Abromaitis (14), Guerra (11), Mills (15) -quinteto titular-; Huertas (-), Fernández (11), Van Beck (3), Sastre (3), Shermadini (15), Alderete (-) y Doornekamp (4).

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Entrenador: Txus Vidorreta.

Árbitros: Carlos Peruga, Arnau Padrós Feliu y Andrés Fernández Carretero. Eliminaron con falta descalificante al visitante Fran Guerra.

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Incidencias: Encuentro correspondiente a la 31ª jornada de la Liga Endesa, disputado en el Gran Canaria Arena ante un total de 6.589 espectadores. EFE

dhr/arh

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