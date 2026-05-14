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Un juez ordena a Mouliaá declarar en persona y ella recurre y se querella contra Errejón

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Madrid, 14 may (EFE).- El juez que investiga la querella del exportavoz de Sumar Íñigo Errejón contra Elisa Mouliaá por presuntas calumnias ha ordenado que la actriz declare en persona tras un informe forense sobre su estado, pero la nueva abogada de la actriz ya ha recurrido esta decisión y ha presentado una querella contra Errejón por calumnias e injurias por su comportamiento.

Fuentes jurídicas han confirmado a EFE que el magistrado Arturo Zamarriego recibió recientemente el informe forense que encargó el pasado 24 de abril, después de que Mouliaá no acudiese a declarar como querellada por presuntas calumnias contra Errejón, por segunda vez, argumentando que está de baja y que además no debe coincidir con su presunto agresor.

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Un forense acudió al domicilio de Mouliaá dos días después para valorar su estado, concluyendo que sí podría acudir al juzgado, y el juez dictó una providencia en la que la citaba a declarar en persona para el 15 de junio, "con apercibimiento expreso de detención en caso de incomparecencia", según explica la nueva letrada de Mouliaá en esta causa, Yurena Carrillo, en un comunicado remitido a EFE este jueves.

Por eso esta letrada ha interpuesto un recurso en el que argumenta que "la medida acordada resulta desproporcionada atendiendo a la naturaleza del procedimiento, a la inexistencia de riesgo procesal alguno y a la ausencia de necesidad instructora material que justifique la compulsión personal acordada".

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Y sostiene que Mouliaá tiene derecho constitucional a no declarar, que es lo que desea, y que en todo caso puede hacerlo por otros medios alternativos, todo ello teniendo en cuenta "el contexto de extraordinaria exposición mediática concurrente en el presente procedimiento, con grave afectación potencial a los derechos" de la querellada, que no debe ser revictimizada.

También en los últimos días la nueva letrada de Mouliaá ha presentado una querella contra Íñigo Errejón por presuntas calumnias con publicidad, injurias graves y, subsidiariamente, obstrucción a la justicia, debido a su actitud y a sus declaraciones en este proceso y en la causa por presunta agresión sexual a la actriz, que se sigue en otro juzgado y en la que ya se decretó apertura de juicio oral, aunque el procesamiento está recurrido en la Audiencia Provincial.

En esta querella la letrada de Mouliaá acusa a Errejón de "construir un relato público contra la querellante", con una "narrativa" en la que ha asegurado que ella manipuló testigos, ejerció presión indebida y "actuó fraudulentamente" en el proceso por presunta agresión sexual.

Esa narrativa supone una "inversión de la realidad" con la que Errejón "invierte la condición de víctima" y presenta a Mouliaá "como autora de ilícitos", dentro de "una estrategia de descrédito que proyecta (...) hechos inexistentes".

La nueva letrada de Mouliaá también ha recurrido la decisión de otro juzgado de Plaza de Castilla de archivar la denuncia que esta defensa interpuso recientemente por posible "violencia institucional" contra la actriz, argumentando que ese archivo se centra en que no se puede imputar ese delito y "omite respuesta efectiva" a cada uno de los hechos denunciados. Además carece de perspectiva de género.

En esa denuncia se exponía "una secuencia continuada de actuaciones judiciales y administrativas que afectan a la denunciante", en los dos procedimientos que tiene abiertos.

Yurena Carrillo representa a Elisa Mouliaá en la causa en la que es querellada por posibles calumnias, después de que no se pusiera de acuerdo sobre este proceso con el letrado que la lleva en la causa por la presunta agresión sexual, Alfredo Arrién, ni con la letrada que designó luego. EFE

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EFE

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