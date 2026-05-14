Almada: "No me sorprende que ovacionen a Cazorla"

Madrid, 14 may (EFE).- Guilermo Almada, entrenador del Oviedo, afirmó este jueves, después de perder 2-0 ante el Real Madrid, que no le sorprende que su jugador, Santi Cazorla, fuera ovacionado por el público del estadio Santiago Bernabéu cuando saltó al terreno de juego en la segunda parte.

El técnico del conjunto asturiano lamentó no haber podido brindar una victoria a sus aficionados y habló sobre un futbolista que posiblemente se despida del Oviedo en el Carlos Tartiere la última jornada de Liga.

PUBLICIDAD

"No es normal que piten a jugadores de tanta jerarquía (Mbappé). A Santi no me sorprende que le ovacionen. Es un jugador respetado en toda España y se lo ha ganado por toda su carrera", dijo.

Preguntado por qué no fue titular Cazorla, indicó que consensuó con su jugador cual sería su rol para las dos últimas jornadas.

PUBLICIDAD

"Prefirió jugar y despedirse de la gente como titular en el Tartiere y poder participar hoy. Fue una decisión consensuada con él. Por eso tomamos esa decisión", declaró.

Por último, habló sobre cómo se desarrolló el partido: "Por momentos controlamos bien, tuvimos situaciones. En una perdida nos abrieron un poco el marcaor. Pero la entrega de los futbolistas y el buen accionar no nos dejó conformes. A nadie le gusta perder y nos habría gustado regalar un resultado positivo a nuestra afición. Rescato la entrega y la disposición y las ocasiones más claras no las pudimos marcar", concluyó. EFE

PUBLICIDAD