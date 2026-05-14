Mbappé: “Arbeloa me ha dicho que soy el cuarto delantero”

Madrid, 14 may (EFE).- El francés Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid, desveló que fue suplente contra el Oviedo este jueves porque su entrenador, Álvaro Arbeloa, le comunicó que actualmente es “el cuarto delantero” de la plantilla.

“Estoy bien. AL 100%. No he jugado de inicio porque el entrenador me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla, por detrás de Vinícius, Mastantuono, Brahim y Gonzalo. Lo acepto y juego el tiempo que tengo. Estaba listo para ser titular, pero es su decisión y no estoy enfadado. Hay que respetarlo. Tengo que trabajar duro para ser titular”, declaró en zona mixta. EFE

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