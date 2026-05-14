Espana agencias

1-1. Stuani saca al Girona del descenso

Guardar
Google icon

Girona, 14 may (EFE).- El Girona salió este jueves del descenso con un gol de Cristhian Stuani, su máximo goleador histórico y su leyenda, para salvar un punto contra la Real Sociedad en Montilivi (1-1) y cerrar la antepenúltima jornada con un punto de margen sobre la zona roja.

El tanto inicial de Jon Martín dejaba al equipo de Míchel Sánchez en el penúltimo puesto de la tabla y agrabava más si cabe su situación, pero los catalanes respiraron gracias a Stuani.

PUBLICIDAD

El Girona enlazó el sexto partido sin ganar, igual que el conjunto de Pellegrino Matarazzo (8º), pero afrontarán la visita al Atletico de Madrid con un poco más de oxígeno y optimismo.

Míchel había afirmado que era el partido más importante de la historia del Girona y su equipo saltó al céspedcon necesidad porque era obligatorio reaccionar.

PUBLICIDAD

El equipo tenía ocho puntos de ventaja sobre la zona roja al final de la jornada 30 y podía aspirar a Europa, pero ha vuelto a ser candidato al descenso por los resultados propios y ajenos.

En el minuto 2 Joel Roca avisó con un primer disparo y en el minuto 4 Viktor Tsygankov, reubicado como '9', tuvo el 1-0 con un chut que se estrelló en el palo.

Los locales atacaban con mucha hambre, pero la Real creció con el paso de los minutos.

El Girona volvió a avisar con una falta de Tsygankov que se envenenó y los visitantes respondieron con una ocasión franca que silenció Montilivi.

Remiro sacó largo y en rápido tras un córner local y dejó solo a Ander Barrenetxea delante de Paulo Gazaniga, pero el portero argentino salvó el mano a mano.

Luego Azzedine Ounahi filtró una excelente pelota a la espalda de la defensa, pero Arnau Martínez no supo si chutar o poner el pase de la muerte.

El Girona mostraba su mejor imagen de las últimas semanas y coleccionaba méritos para conseguir el 1-0, pero antes de la media hora un despeje fatal de Gazzaniga significó el córner del 0-1.

Sergio Gómez centró desde la esquina y Jon Martín se elevó por encima de Vitor Reis y Axel Witsel para adelantar a la Real y silenciar Montilivi.

La Real perdió por lesión a Barrene y el Girona volvió a asomarse al gol con un remate de cabeza de Tsygankov y sobre todo con un disparo desde la frontal de Ounahi que Remiro desvió a córner de forma salvadora con la punta de los dedos.

En el descanso Míchel recurrió al olfato de Cristhian Stuani, después de 45 minutos sin punta y sin gol, y en el arranque del segundo tiempo volvieron a avisar Tsygankov, Ounahi y Joel Roca.

Antes de la hora de juego Joel Roca cabeceó al lateral de la red y también entraron Fran Beltrán y Thomas Lemar.

El Girona no podía permitirse un nuevo tropiezo y salió al rescate el eterno Stuani, dueño del área pequeña: en el minuto 66 remató un centro de Arnau desde la derecha para conquistar el 1-1.

Los locales buscaron el gol de la remontada para dar un paso de gigante y lo tuvieron en las botas de Joel Roca y Claudio Echeverri, pero volvió a faltar eficacia y deberán continuar sufriendo. EFE

- Ficha técnica:

1 - Girona: Gazzaniga; Arnau, Alejandro Francés, Vitor Reis, Àlex Moreno; Witsel (Fran Beltrán, min. 57), Iván Martín (Lemar, min. 57); Bryan Gil (Stuani, min. 46), Ounahi, Joel Roca; y Tsygankov (Echeverri, min. 80).

1 - Real Sociedad: Álex Remiro; Aramburu (Turrientes, min. 87), Jon Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez; Herrera (Zubeldia, min. 87), Gorrotxa (Carlos Soler, min. 57); Take (Carrera, min. 57), Sucic, Barrene (Marín, min. 34); y Oyarzabal.

Goles: 1-1, min. 28: Jon Martín. 1-1, min. 66: Stuani.

Árbitro: Miguel Sesma (comité riojano). Amonestó a los locales Alejandro Francés (min. 62) y Joel Roca (min. 76) y a los visitantes Barrene (min. 12), Aramburu (min. 53), Oyarzabal (min. 59), Sergio Gómez (min. 73), Caleta-Car (min. 82), Carrera (min. 88) y Turrientes (min. 90).

Incidencias: Partido de la jornada 36 de LaLiga EA Sports disputado ante 12.519 aficionados en el Estadi Municipal de Montilivi, en Girona. EFE

asm/apa

(FOTO)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Yann Gross cuestiona la imagen idílica de las palmeras y enseña su drama

Infobae

Tanxugueiras estrena 'O Cuarto', su nuevo trabajo para "fluir muchísimo más con la vida"

Infobae

ERC convoca el lunes un Consejo Nacional para evaluar el pacto de presupuestos de Cataluña

Infobae

Illa defiende inversión récord en educación y ofrece diálogo en plena huelga de profesores

Infobae

Un acertante de Aljucer (Murcia) gana 1.247.451 euros en la bonoloto del jueves

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez archiva la querella por el suicidio de Sandra Peña que presentó la familia contra el colegio: considera que el centro actuó ante el presunto acoso escolar

El juez archiva la querella por el suicidio de Sandra Peña que presentó la familia contra el colegio: considera que el centro actuó ante el presunto acoso escolar

Ayuso avisa de que Sánchez está preparando una “compra masiva de votos” e ironiza con que dará ayudas hasta a “mujeres afectadas por ballenas” para seguir gobernando

El PP fuerza un debate sobre la prórroga de los presupuestos del Gobierno y el uso de fondos europeos para cubrir gasto en pensiones pese al aval de Bruselas

La Audiencia Nacional deja visto para sentencia el juicio a la familia Pujol sin resolver el origen de la fortuna oculta en Andorra

La Guardia Civil recuerda a los dos agentes fallecidos en Huelva en el homenaje a los caídos de la jura de bandera del colegio de Valdemoro

ECONOMÍA

El robot albañil, una máquina capaz de construir una vivienda de 200 metros cuadrados en menos de un día, que en España todavía no se ha asentado

El robot albañil, una máquina capaz de construir una vivienda de 200 metros cuadrados en menos de un día, que en España todavía no se ha asentado

El 26 % de los trabajadores desearía empezar de cero en otra carrera: seguir una pasión laboral cada vez es más difícil por estrés, bajos salarios y la sombra de la IA

Trabajo declara la ‘guerra’ a las plataformas que cobran por intermediar en la contratación de las empleadas del hogar: “Se acabó hacer negocio con ellas”

La hija de una estrella de la televisión vende la mansión familiar por más de 4 millones de euros: fue construida hace seis años y cuenta con 372 metros cuadrados

El PP fuerza un debate sobre la prórroga de los presupuestos del Gobierno y el uso de fondos europeos para cubrir gasto en pensiones pese al aval de Bruselas

DEPORTES

Calor extremo, riesgos de golpes de calor y pausas “demasiado cortas”: expertos en salud alertan a la FIFA sobre el Mundial 2026

Calor extremo, riesgos de golpes de calor y pausas “demasiado cortas”: expertos en salud alertan a la FIFA sobre el Mundial 2026

Las reglas del juego de Florentino: ¿qué puede hacer y qué no durante el proceso electoral a la presidencia del Real Madrid?

El futbolista Álvaro Aguado se defiende tras haber sido acusado de agresión sexual: “Verdad solo hay una”

Enrique Riquelme, objetivo trono blanco: los 187 millones que necesita para luchar de tú a tú con Florentino por el reinado del Real Madrid

¿Puede ir al Mundial un jugador fuera de la prelista de 55 de De la Fuente? El blindaje de la FIFA y sus excepciones