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Unai Simón: "Nos toca intentar conseguir los seis puntos"

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Cornellà de Llobregat (Barcelona), 13 may (EFE).- El portero del Athletic Unai Simón ha lamentado la derrota contra el Espanyol en el RCDE Stadium (2-0) ya que impide a su equipo alcanzar los puestos europeos y ha apuntado que toca "intentar conseguir los seis puntos" en los dos siguientes encuentros.

El futbolista ha reconocido, en los micrófonos de Movistar, que deberían haber "aprovechado más" la primera parte contra los blanquiazules. El jugador ha explicado que en la segunda, su equipo se ha visto "superado". "Hemos decidido jugar más directo y nos ha penalizado el primer gol", ha señalado.

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Unai Simón ha insistido en que ahora toca "trabajar y seguir intentando" alcanzar los puestos europeos de la clasificación de Primera División. EFE.

dpb/jl

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