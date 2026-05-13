Torres achaca a Clavijo una "paranoia absurda": "Cree que hay una conspiración contra él"

Madrid, 13 may (EFE).- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha dicho este miércoles que el presidente canario, Fernando Clavijo, ha entrado en una "paranoia de manera absurda" porque "cree que hay una conspiración de gente contra él y se ve amenazado".
En una entrevista en TVE, el ministro, expresidente canario y secretario general de PSOE de Canarias, ha insistido en que Clavijo "se ha equivocado" en la gestión de la parada del crucero MV Hondius en Tenerife, que "se ha visto arrinconado" y que cometió "un tremendo error, un error político" que no sabe si es "reparable".
Ha afirmado además que el presidente canario "luego habla también de ciertas teorías y tesis conspiranoicas, cree que hay una conspiración de gente contra él y se ve amenazado; esa es la paranoia de manera absurda".
Consecuencia de esa circunstancia, ha añadido Torres, Clavijo "ataca a los demás para intentar defenderse él y queda en evidencia".
"Por tanto -ha concluido el ministro-, yo le pido que reflexione, que se calme, que analice lo que ha ocurrido, que reconozca que se ha equivocado, nos podemos equivocar, somos seres humanos". "Ya está tardando en decir me equivoqué", ha subrayado.
El titular de Política Territorial cree que en este asunto "ha sobrado una bronca innecesaria" y "ha sobrado alarmismo", aunque ha reconocido que "es humano" que en Canarias hubiera preocupación ante la llegada del barco.
Ángel Víctor Torres ha informado de que el ciudadano español aislado ayer en una unidad de alto nivel del Hospital Gómez Ulla de Madrid tiene fiebre y síntomas de la enfermedad, mientras los otros 13 están en una situación asintomática. EFE
