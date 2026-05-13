Adelante difunde un vídeo de su candidato cantando el himno de Andalucía con cuatro años

Sevilla, 13 may (EFE).- El candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha subido en sus redes sociales un vídeo casero de 1992 en el que canta con cuatro años el himno de Andalucía, comunidad que celebra elecciones autonómicas el próximo domingo.

"Lo llevamos dentro desde pequeños. Y este domingo lo vamos a demostrar", ha sido el mensaje con el que García ha contextualizado este vídeo en el que entona solo el himno, a veces con ayuda en sus distintos fragmentos y entre sonrisas.

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Finaliza con un "Viva Andalucía libre" ya en la voz del candidato hoy en día y el logo de Adelante, que ha compartido en sus redes el mensaje del candidato.

El vídeo se ha difundido el mismo día en que el presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha revelado que él es quien canta 'Kilómetro sur', el himno de campaña de su partido que suena en todos los actos públicos. EFE

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