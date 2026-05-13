Almada afirma que los futbolistas del Real Oviedo "no se han guardado nada"

Oviedo, 13 may (EFE).- El técnico uruguayo del Real Oviedo, Guillermo Almada, compareció este miércoles por primera vez tras el descenso matemático de su equipo a Segunda División para asegurar que "los futbolistas del Oviedo no se han guardado nada" y que lo ocurrido es que "futbolísticamente" no les ha dado para la lograr la salvación.

"Quedan tres partidos y representamos a un club muy prestigioso y a una hinchada muy fiel, hay que tratar de ganar en el Bernabéu para mitigar esa tristeza. Se merecen todo por el respaldo permanente a los jugadores", dijo Almada en la sala de prensa de El Requexón antes de visitar este jueves (21:30 horas) al Real Madrid.

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El preparador uruguayo fue preguntado de nuevo por su futuro en el Real Oviedo la próxima temporada y volvió a incidir en que, a pesar de que el club ya le ha ofrecido la continuidad, quiere esperar a que finalice la temporada y "sentarse para conversar de muchos temas, como la planificación deportiva o los objetivos del próximo curso".

"Leo poca prensa y casi no tengo redes. Analizo muchas cosas aquí y luego desconecto con la familia. El Madrid tiene una plantilla de grandísima jerarquía y es un lindo desafío enfrentarnos a este rival. Queremos darle una linda alegría a la afición", dijo Almada sobre un Real Madrid que, al igual que el Oviedo, llega al partido sin ningún objetivo clasificatorio.

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El técnico del Real Oviedo concluyó reconociendo que, aunque hay varios jugadores de la plantilla que se merecen tener ahora los minutos que no tuvieron estos meses, mañana en el Santiago Bernabeu pondrá sobre el césped "a lo mejor" que tiene. EFE

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