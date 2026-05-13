Montero quiere movilizar el 17M a 500.000 progresistas que se abstienen en las andaluzas

Granada, 13 may (EFE).- La secretaria general del PSOE de Andalucía y candidata a la Presidencia de la Junta en las elecciones del 17 de mayo, María Jesús Montero, ha afirmado que quiere movilizar en ese día a medio millón de votantes progresistas que suelen pasarse a la abstención, aunque sí votan en las generales.

Según ha explicado en una entrevista en Radio Nacional de España (RNE), Montero ha señalado que ese medio millón de votantes que "en las generales" apoyan al PSOE no se pasa a otros partidos en los comicios andaluces sino que se queda en casa y es a ellos a quienes intenta movilizar en los actos de esta campaña.

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La candidata socialista ha abordado la cuestión de la muerte de los dos guardias civiles la pasada semana en Huelva cuando perseguían una narcolancha y ha indicado que en el funeral estuvo ella para presentar sus "respetos a la Guardia Civil" y también la secretaria de Estado del Interior y directora de la Guardia Civil, por lo que "el Gobierno estuvo presente en ese acto".

Además, la líder del PSOE de Andalucía ha afeado al presidente de la Junta y candidato a la reelección del PP que la vincule con los problemas del cribado de cáncer de mama en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) puesto que ella fue consejera de esa cartera "hace 13 años", ha recordado. EFE

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