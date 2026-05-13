El acusado del crimen de la Colònia de Sant Jordi (Mallorca): "Si he sido yo, no lo recuerdo"

El acusado de asesinar a su suegra a golpes en la Colònia de Sant Jordi en septiembre de 2024 ha afirmado este miércoles en la última sesión del juicio que si fue el autor de la muerte, no lo recuerda.
"Sentí como si me despertara de una pesadilla. Miré hacia abajo y vi sangre y un bulto. Si he sido yo, no lo recuerdo", ha respondido cuando la fiscal la ha preguntado si podía ofrecer alguna versión alternativa que apuntan en su contra.
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Según ha añadido, a lo largo del día se había bebido una botella de vino tinto y unas cuantas cerveza.
((Habrá ampliación))
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