Quinta liga seguida del PSG, duodécima en 14 años y decimocuarta en su historia

Redacción deportes, 13 may (EFE).- El París Saint-Germain logró este miércoles la decimocuarta liga francesa de su historia, la duodécima en los últimos 14 años y la quinta consecutiva, que suponen la mejor secuencia seguida de títulos en esta competición del conjunto parisino, tras imponerse al Lens a falta de una jornada para el final del torneo.

El PSG no se ha movido de la cima final ni en este curso ni en 2024-25 ni en 2023-24, las tres con Luis Enrique Martínez al frente del equipo, ni en 2022-23 ni en 2021-22.

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La última ‘Ligue 1’ que perdió el vigente campeón fue en 2020-21, cuando el Lille lo desplazó del título por un solo punto de diferencia, debido a las ocho derrotas que sufrió el PSG.

En los últimos 14 años, sólo el Lille en 2020-21 y el Mónaco en 2016-17, cuando aventajó en ocho puntos al París Saint-Germain, han superado a 34 jornadas en la liga francesa al equipo parisino, que fue campeón en el resto de ediciones desde entonces: a las cinco actuales, añade los cursos 2019-20, 2018-19, 2017-18, 2015-16, 2014-15, 2013-14 y 2012-13.

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Son doce de las catorce más recientes, cuando en el pasado apenas había ganado dos: en 1985-86 y 1993-94.

Las actuales cinco seguidas, en cualquier caso, no son la mejor racha de la competición, que aún mantiene el Olympique de Lyon, ganador de siete consecutivas de 2001 a 2008. EFE

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