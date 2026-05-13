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Peritos afirman que la enfermera estrangulada por su marido militar trató de defenderse

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Madrid, 13 may (EFE).- Peritos de la Policía Científica han sostenido en el juicio a un capitán del Ejército acusado de asesinar a su mujer delante de sus hijos que la víctima trató de defenderse mientras él la golpeaba contra una pared y la estrangulaba hasta que perdió el conocimiento.

La Audiencia Provincial de Madrid ha reanudado este miércoles el juicio con jurado a Antonio P.C., un capitán en activo del Ejército de Tierra acusado de asesinar a su esposa, Leticia T.C., estrangulándola delante de sus dos hijos, de 2 y 3 años, en noviembre de 2023 en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, después de que la mujer presentara una demanda de divorcio.

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Por estos hechos, el procesado se enfrenta a peticiones de cárcel de hasta 27 años y se encuentra internado en un centro penitenciario militar desde su detención.

En esta sesión ha declarado un perito de la Policía Científica que inspeccionó la vivienda, quien ha explicado que encontraron varios muebles del salón desplazados, una mancha de sangre y la tuerca de un pendiente que se le habría caído a la víctima.

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Los restos de sangre y de pintura hallados en una pared indican -según este experto- que el acusado habría golpeado a la víctima contra ella, como relató la hija de la pareja, de 3 años, a la Policía y a su abuela.

Tanto las muestras tomadas en las uñas de la víctima como los arañazos que Antonio presentaba en un brazo apuntan a que ella trató de defenderse, ha explicado.

La defensa del acusado ha señalado la posibilidad de una pelea mutua previa al estrangulamiento para descartar la alevosía que convertiría el homicidio en asesinato, pero el hecho de que la víctima fuese atacada mientras se descalzaba -la encontraron con una única zapatilla- y la asimetría de fuerzas lo descartan, según dicen las acusaciones.

En esta sesión también han comparecido los técnicos que participaron en la autopsia de la víctima, que falleció dos días después del ataque en el mismo hospital en el que trabajaba como enfermera a causa de un fallo multiorgánico derivado del estrangulamiento.

Los médicos intensivistas que la trataron en la UCI testificaron en jornadas anteriores que los daños "irreparables" que tenía en el cuello eran propios de "accidentes de tráfico de extremada violencia o ahorcamientos" y descartaron que su muerte estuviera relacionada con el hecho de que solo tuviera un riñón, como quiso hacer ver la defensa.

Asimismo, este letrado esgrime que los sanitarios del SUMMA 112 habrían llegado tarde al lugar de los hechos, algo que negó la médica de dicha unidad puesto que tardaron ocho minutos y que, tras once minutos de masaje cardíaco, consiguieron que recuperara el pulso a las 19:30 del 25 de noviembre de 2023, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE

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