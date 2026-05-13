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Pere Milla: "Es un alivio, pero no hemos hecho nada"

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Cornellà de Llobregat (Barcelona), 13 may (EFE).- El delantero del Espanyol Pere Milla ha reconocido que la victoria contra el Athletic en el RCDE Stadium (2-0) es "un alivio" pero ha apuntado que el equipo aún "no ha hecho nada", en referencia a sellar la permanencia en Primera.

El futbolista se ha mostrado, en declaraciones a Movistar, "muy contento" por la afición. "Nos ha llevado en volandas. No tenemos perdón por la racha, sabemos que es muy difícil ganar en cualquier categoría", ha explicado.

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Pere Milla ha comentado que en esta segunda vuelta el Espanyol parecía "el peor equipo del mundo", pese a reivindicar que han competido "al máximo" en todos los encuentros.

El delantero, autor del primer gol del encuentro, ha afirmado que es "letal" dentro del área y ha desvelado que siempre traslada a sus compañeros que le centren balones porque en el área, ha señalado, "pasan cosas". EFE

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dpb/arh

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