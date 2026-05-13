Pablo Ramón, central del Racing: Estamos preparando el partido como todas las semanas

Santander, 13 may (EFE).- El defensa del Real Racing Club Pablo Ramón ha señalado que el equipo, pese a ser consciente de que puede ascender este sábado si gana al Real Valladolid y el Almería no suma los tres puntos ante Las Palmas, está preparando el partido con normalidad. "Como todas las semanas", ha subrayado.

En rueda de prensa, el futbolista mallorquín, cedido por el Espanyol, ha abogado por estar mentalizados en llevarse los tres puntos, porque el ascenso este fin de semana no depende solo del Racing, sino también de los pinchazos de Almería o Deportivo, que juega el domingo.

"Te mentiría si te dijera que no sabemos que podemos ascender, pero solo depende de nosotros conseguir los tres puntos y, a partir de ahí, que pase lo que tenga que pasar. Estamos tranquilos", ha afirmado.

Pablo Ramón ha reconocido que a todos los futbolistas les gusta jugar este tipo de partidos, que dan "un nerviosismo" que les hace "estar más concentrado".

Sin embargo, ha insistido en que cada partido son tres puntos más y que, de conseguirlos, les seguirá acercando al objetivo del ascenso.

El canterano del Mallorca ha afirmado que el ruido externo ha podido hacer daño al grupo otras temporadas, pero cree que este año el equipo ha conseguido vivir con ello durante todo el año, centrándose en el partido a partido.

"Nos está yendo bien este año, estamos centrados en el partido de Valladolid, si seguimos sumando y mirando a cada partido lo vamos a conseguir", ha destacado.

Además, Pablo Ramón tiene claro que el Racing ha respondido mejor cuando las cosas han estado apretadas, mientras que cuando han tenido margen de puntos el equipo ha tenido baches.

Del encuentro ante el Valladolid, el '21' racinguista ha vaticinado un encuentro "muy difícil", ya que el conjunto vallisoletano no va a tener presión por estar ya salvado y cree que eso hace que los futbolistas sean más atrevidos. EFE

